Все началось в далеком 2009 году, когда британский велосипедист Пол Спенсер поспорил с другом о том, что сможет пересечь Британию на велосипеде меньше, чем за неделю — и выиграл спор, затратив на путешествие всего 4 дня.

Успех вдохновил Пола и на другие, не менее эпические велопробеги по Европе, Северной Америке и Африке. Теперь на очереди — уже кругосветное путешествие (за исключением Австралии и Антарктиды).

За время путешествия Спенсер намерен заняться сбором средств для фонда Lupus Foundation, а также пополнить книгу рекордов Гиннеса самым быстрым кругосветным путешествием на велосипеде — длиной всего три года. Текущий рекорд составляет 5 лет и 11 дней.

Однако есть одна особенность — океан он будет преодолевать не на велосипеде, а на тримаране с педальным приводом. Это судно под названием Tasman Rower длиной 11,6 м с корпусом из углеводородного полотна, спроектированное новозеландской компанией LOMOcean Marine Ltd в 2012 году и построенное компанией Pachoud Yachts.

По словам директора LOMOcean Крейга Лумсома, движение с помощью педалей значительно эффективней весел, поскольку гребля — это возвратно-поступательное движение, а вращение педалей — непрерывный замкнутый цикл.

Помимо педального привода судно оборудовано боковыми панелями для ограждения задней каюты, передним фальшкилем, который можно поднимать/опускать для выравнивания тримарана, солнечными панелями и мачтой связи, системой спутниковой связи и навигации, специальным лежачим сиденьем для педалирования и отдельной спасательной шлюпкой.

Всего Полу Спенсеру предстоит преодолеть более 80467 км, из них на педалях — 16093 км. Старт трансконтинентальной велогонки запланирован на начало 2027 года из штата Колорадо. В настоящее время Пол занят сбором средств на свое фантастическое путешествие.