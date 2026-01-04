Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Крути педали: уникальный тримаран готовится обогнуть планету 0 258

Техно
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Результат усилия британского ученого.

Результат усилия британского ученого.

Спенсер намерен заняться сбором средств для фонда Lupus Foundation, а также пополнить книгу рекордов Гиннеса.

Все началось в далеком 2009 году, когда британский велосипедист Пол Спенсер поспорил с другом о том, что сможет пересечь Британию на велосипеде меньше, чем за неделю — и выиграл спор, затратив на путешествие всего 4 дня.

Успех вдохновил Пола и на другие, не менее эпические велопробеги по Европе, Северной Америке и Африке. Теперь на очереди — уже кругосветное путешествие (за исключением Австралии и Антарктиды).

За время путешествия Спенсер намерен заняться сбором средств для фонда Lupus Foundation, а также пополнить книгу рекордов Гиннеса самым быстрым кругосветным путешествием на велосипеде — длиной всего три года. Текущий рекорд составляет 5 лет и 11 дней.

Однако есть одна особенность — океан он будет преодолевать не на велосипеде, а на тримаране с педальным приводом. Это судно под названием Tasman Rower длиной 11,6 м с корпусом из углеводородного полотна, спроектированное новозеландской компанией LOMOcean Marine Ltd в 2012 году и построенное компанией Pachoud Yachts.

По словам директора LOMOcean Крейга Лумсома, движение с помощью педалей значительно эффективней весел, поскольку гребля — это возвратно-поступательное движение, а вращение педалей — непрерывный замкнутый цикл.

Помимо педального привода судно оборудовано боковыми панелями для ограждения задней каюты, передним фальшкилем, который можно поднимать/опускать для выравнивания тримарана, солнечными панелями и мачтой связи, системой спутниковой связи и навигации, специальным лежачим сиденьем для педалирования и отдельной спасательной шлюпкой.

Всего Полу Спенсеру предстоит преодолеть более 80467 км, из них на педалях — 16093 км. Старт трансконтинентальной велогонки запланирован на начало 2027 года из штата Колорадо. В настоящее время Пол занят сбором средств на свое фантастическое путешествие.

Читайте нас также:
#спорт #технологии #техника
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему туалет называют WC: история аббревиатуры из викторианской Англии
Изображение к статье: Новая теория о скрытых измерениях переписывает физику: что может управлять Вселенной
Изображение к статье: SpaceX первой в 2026 году запустила ракету на орбиту
Изображение к статье: Теперь следы этих рептилий будут тщательно изучены. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Запрещено стричь и брить: брадобреи уходят в подполье
В мире
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео