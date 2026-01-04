Baltijas balss logotype
Почему туалет называют WC: история аббревиатуры из викторианской Англии 0 265

Техно
Дата публикации: 04.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему туалет называют WC: история аббревиатуры из викторианской Англии

Аббревиатура WC, привычная сегодня во всем мире, появилась не случайно. Как отмечает издание Mirror, ее история тесно связана с нормами этикета и развитием санитарных технологий в Великобритании XIX века.

В те времена в аристократическом обществе избегали прямого упоминания туалета - это считалось признаком дурного тона. Чтобы не ставить людей в неловкое положение, особенно в общественных местах, начали использовать нейтральное обозначение water closet, которое позже сократилось до привычных двух букв - WC.

Параллельно с этим активно развивались технологии санитарии. Слово "унитаз" появилось значительно позже самой конструкции. Одним из пионеров в этой сфере стал британский инженер и предприниматель Томас Твифорд. В 1883 году он запатентовал новую модель туалета, объединившую фаянсовую чашу и сливной механизм. Свое изобретение он назвал The Unitas, что в переводе означает "единство" или "сочетание".

Первыми заказчиками инновационной конструкции стал Английский королевский двор, что способствовало быстрому распространению новой системы. В дальнейшем подобные туалеты начали устанавливать и в общественных зданиях, где обозначение WC стало удобным и универсальным решением.

Историки отмечают, что именно XIX век стал переломным периодом в развитии туалетов и канализации. Эти изменения сыграли важную роль в улучшении общественного здоровья и гигиены, а аббревиатура WC закрепилась как международный символ санитарных удобств, понятный без перевода.

#история #этикет #гигиена
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео