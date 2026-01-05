Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ледниковый период угрожает Земле, предупредил Калифорнийский университет 0 260

Техно
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Будущие жители нашей планеты могут столкнуться с катастрофическим похолоданием.

Будущие жители нашей планеты могут столкнуться с катастрофическим похолоданием.

Климатический процесс сравнили с кондиционером, работающим на пределе возможностей.

Ученые из Калифорнийского университета заявили, что обнаружили важный недостающий элемент в классическом представлении о круговороте углерода на Земле. По их мнению, устранение этого пробела показывает, что фазы глобального потепления могут со временем "перерастать" в противоположную крайность – резкое похолодание, вплоть до условий, благоприятных для наступления ледникового периода.

Долгое время считалось, что климат планеты уравновешивается медленным, но устойчивым природным механизмом, связанным с выветриванием горных пород. Этот процесс рассматривался как своего рода климатический регулятор, не позволяющий температуре слишком сильно отклоняться ни в сторону потепления, ни в сторону похолодания. Суть механизма заключается в том, что дождевая вода поглощает углекислый газ из атмосферы и, попадая на сушу, вступает в реакцию с породами, прежде всего силикатными, такими как гранит. В результате породы постепенно разрушаются, а растворенные вещества вместе с CO₂ уносятся в океан.

В океане углерод связывается с кальцием, образуя раковины морских организмов и известняковые структуры. Со временем эти образования оседают на дно, надолго "запирая" углерод в осадочных породах и тем самым снижая его содержание в атмосфере на геологические эпохи. Однако данные из геологической летописи указывают на более сложную картину. Некоторые древние ледниковые периоды были настолько экстремальными, что лед и снег покрывали почти всю поверхность планеты. По мнению исследователей, столь радикальное оледенение плохо согласуется с идеей плавно саморегулирующейся климатической системы.

Это заставило команду искать дополнительный механизм, способный вывести климат из стабильного состояния и привести его к резким крайностям. Найденный фактор связан с процессами захоронения углерода в океане. При росте концентрации CO₂ и повышении температуры осадки вымывают с суши больше питательных веществ, в частности фосфора, которые попадают в моря. Эти элементы стимулируют бурный рост планктона – микроскопических организмов, поглощающих углекислый газ в процессе фотосинтеза. После гибели планктон оседает на дно, унося с собой связанный углерод и тем самым выводя его из атмосферы на длительное время.

В теплом климате этот механизм может перейти в иной режим. Массовое размножение планктона приводит к снижению содержания кислорода в океане. При дефиците кислорода фосфор хуже захоранивается в донных отложениях и чаще возвращается обратно в воду. Это, в свою очередь, подпитывает новый рост планктона, усиливает разложение органики и еще больше уменьшает уровень кислорода. Так запускается самоподдерживающийся цикл, при котором все больше углерода изымается из атмосферы, а глобальная температура начинает снижаться.

2321523.jpg

Вместо плавной стабилизации климата такая обратная связь способна вызвать чрезмерное охлаждение, превышающее исходный баланс. Компьютерные модели показали, что этот эффект может быть достаточно мощным, чтобы привести к началу ледникового периода. Один из авторов исследования сравнил этот процесс с кондиционером, работающим на пределе возможностей и "перемораживающим" помещение. Ученые также отмечают, что в древние эпохи низкое содержание кислорода в атмосфере делало климатическую систему менее устойчивой, что частично объясняет суровость ранних ледниковых периодов. В наши дни уровень кислорода значительно выше.

Читайте нас также:
#климат
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Результат усилия британского ученого. Иконка видео
Изображение к статье: Новая теория о скрытых измерениях переписывает физику: что может управлять Вселенной
Изображение к статье: SpaceX первой в 2026 году запустила ракету на орбиту
Изображение к статье: Теперь следы этих рептилий будут тщательно изучены. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт
Изображение к статье: «Манчестер Сити» упустил победу в игре с «Челси» на 94-й минуте
Спорт
Изображение к статье: Трамп не считает, что украинские дроны атаковали резиденцию Путина
В мире
Изображение к статье: Запрещено стричь и брить: брадобреи уходят в подполье
В мире
Изображение к статье: Почти 830 млн евро налоговых долгов: сколько реально можно взыскать
Бизнес
Изображение к статье: Артист с бывшей супругой Анной Девочкиной. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки остались три шайбы
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео