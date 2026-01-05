Американская компания «Tesla» в прошлом году утратила звание крупнейшего в мире производителя электромобилей, уступив его китайскому автогиганту BYD, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В 2025 году «Tesla» продала по всему миру около 1,64 миллиона электромобилей, что на 8% меньше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время объём продаж электромобилей BYD составил 2,26 миллиона единиц.

Аналитики объясняют падение объёмов продаж «Tesla» решением президента США Дональда Трампа отменить в конце сентября налоговые льготы в размере 7500 долларов, ранее предоставлявшиеся при покупке электромобилей.

Одновременно эксперты отмечают, что даже до этого объёмы продаж «Tesla» на крупнейших рынках начали снижаться, что связано с политической поддержкой Трампа со стороны владельца компании Илона Маска.

Кроме того, уже в 2024 году «Tesla» лишь незначительно опередила BYD: тогда американская компания продала 1,79 миллиона электромобилей, а BYD — 1,76 миллиона.