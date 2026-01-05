Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Tesla уступила звание крупнейшего производителя электромобилей в мире китайской компании BYD 0 123

Техно
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Tesla уступила звание крупнейшего производителя электромобилей в мире китайской компании BYD
ФОТО: Unsplash.com

Американская компания «Tesla» в прошлом году утратила звание крупнейшего в мире производителя электромобилей, уступив его китайскому автогиганту BYD, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В 2025 году «Tesla» продала по всему миру около 1,64 миллиона электромобилей, что на 8% меньше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время объём продаж электромобилей BYD составил 2,26 миллиона единиц.

Аналитики объясняют падение объёмов продаж «Tesla» решением президента США Дональда Трампа отменить в конце сентября налоговые льготы в размере 7500 долларов, ранее предоставлявшиеся при покупке электромобилей.

Одновременно эксперты отмечают, что даже до этого объёмы продаж «Tesla» на крупнейших рынках начали снижаться, что связано с политической поддержкой Трампа со стороны владельца компании Илона Маска.

Кроме того, уже в 2024 году «Tesla» лишь незначительно опередила BYD: тогда американская компания продала 1,79 миллиона электромобилей, а BYD — 1,76 миллиона.

Читайте нас также:
#Илон Маск #рынок #Tesla #электромобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Исследователи смогли своего рода "услышать" химический диалог между эмбрионом и слизистой оболочкой матки. Иконка видео
Изображение к статье: Ученый предупредил о магнитных бурях в 2026 году
Изображение к статье: В Windows 11 нашли скрытый способ ускорить работу ПК
Изображение к статье: Землянам на нашем естественном спутнике понадобится много энергии. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Звездный внук Андрей с тетей Надей и мамой Аней. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Рижан заставят заплатить страховые взносы при аренде жилья
Политика
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео