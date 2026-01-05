Baltijas balss logotype
В Windows 11 нашли скрытый способ ускорить работу ПК

Техно
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Windows 11 нашли скрытый способ ускорить работу ПК
ФОТО: Global Look Press

В Windows 11 обнаружили скрытый драйвер, ускоряющий работу SSD до 85 %.

В Windows 11 обнаружили драйвер, который может заметно ускорить работу персонального компьютера (ПК). Об этом сообщает издание Club386.

Журналисты обратили внимание на новый встроенный драйвер для накопителей NVMe, выпущенный Microsoft для Windows Server 2025. По их словам, драйвер отключен по умолчанию в потребительских версиях Windows, но его можно включить принудительно и тем самым повысить скорость работы компьютера.

Пользователь X под ником PurePlayerPC оказался одним из тех, кто активировал новый драйвер NVMe. Он заметил, что благодаря этому удалось заметно ускорить работу SSD-накопителя. Другой пользователь — посетитель Reddit под ником Cheetah2kkk — отчитался о том, что драйвер помог ему увеличить скорость записи данных на SSD на 85 процентов.

Авторы Club386 подытожили, что новый драйвер для SSD доступен всем пользователям Windows 11, однако его активация связана с редактированием реестра, что сопряжено с рисками. «Например, некоторые пользователи сообщали о потере доступа к файловым системам на диске, но смогли восстановить их после отмены изменений», — подчеркнули журналисты.

#технологии
