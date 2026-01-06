Baltijas balss logotype
Китайский робот за миллиард юаней покажет приемы кунг-фу 0 105

Техно
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Робот обучен и обычным рабочим специальностям.

Робот обучен и обычным рабочим специальностям.

На практике на одном заряде батарей T800 может проработать до 4 часов.

Китайская компания EngineAI собрала более 1 млрд юаней (121 276 400 евро) инвестиций для запуска серийного производства своего новейшего робота. Его название – T800 – явная отсылка к «Терминатору».

Гендиректор EngineAI Чжао Тонгян лично выступил в качестве спарринг-партнера для демонстрации навыков T800 в области кунг-фу. Также компании пришлось опубликовать материалы с записей испытаний робота, так как финальное видео с демонстрацией его умений многие восприняли за нарисованные ИИ. Робот действительно весьма эффективен — в частности, процессор Intel N97 в сочетании с модулем NVIDIA AGX Orin обеспечивают ему вычислительную мощность в 275 TOPS.

Тело робота имеет 29 степеней свободы, каждая из рук еще по 7, а все подвижные суставы выдают до 450 Н⋅м крутящего момента. Рост T800 173 см, вес 75 кг вместе с батареей, что делает его похожим на многих на китайских спортсменов. Также у него есть специальная система охлаждения суставных механизмов, предназначенная для длительной работы.

На практике на одном заряде батарей T800 может проработать до 4 часов. Впрочем, батарею можно легко заменить благодаря модульной конструкции. Другой минус – грузоподъемность робота всего 5 кг, что ставит под вопрос его возможность работы на промышленных объектах. Коммерческий сектор нуждается в простых и дешевых машинах, которые могут выполнять однотипные задачи многие часы подряд, а навыки кунг-фу на складе или в цеху вряд ли найдут должное применение.

Гендиректор EngineAI Чжао Тонгян лично выступил в качестве спарринг-партнера для демонстрации навыков T800 в области кунг-фу. Также компании пришлось опубликовать материалы с записей испытаний робота, так как финальное видео с демонстрацией его умений многие восприняли за нарисованные ИИ. Робот действительно весьма эффективен — в частности, процессор Intel N97 в сочетании с модулем NVIDIA AGX Orin обеспечивают ему вычислительную мощность в 275 TOPS.

Тело робота имеет 29 степеней свободы, каждая из рук еще по 7, а все подвижные суставы выдают до 450 Н⋅м крутящего момента. Рост T800 173 см, вес 75 кг вместе с батареей, что делает его похожим на многих на китайских спортсменов. Также у него есть специальная система охлаждения суставных механизмов, предназначенная для длительной работы.

На практике на одном заряде батарей T800 может проработать до 4 часов. Впрочем, батарею можно легко заменить благодаря модульной конструкции. Другой минус – грузоподъемность робота всего 5 кг, что ставит под вопрос его возможность работы на промышленных объектах. Коммерческий сектор нуждается в простых и дешевых машинах, которые могут выполнять однотипные задачи многие часы подряд, а навыки кунг-фу на складе или в цеху вряд ли найдут должное применение.

#инвестиции #искусственный интеллект #технологии #робот #Китай
