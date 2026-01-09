Baltijas balss logotype
Обнаружен неожиданный фактор влияния на сперму и здоровье будущего потомства 0 421

Техно
Дата публикации: 09.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружен неожиданный фактор влияния на сперму и здоровье будущего потомства
ФОТО: Unsplash

Микропластик влияет на здоровье будущих детей через воздействие на сперму.

Воздействие микропластика на организм мужчин может повышать риск метаболических нарушений у их потомства, показало новое исследование ученых из Калифорнийского университета. Эксперименты на мышах продемонстрировали, что даже при отсутствии ожирения у самцов воздействие микропластика отражается на здоровье следующего поколения. Работа опубликована в журнале Journal of the Endocrine Society (JES).

Исследователи обнаружили, что дочери самцов, подвергшихся воздействию микропластика, значительно чаще развивали признаки диабета и других метаболических нарушений, когда получали высокожировую диету. У них отмечались изменения в работе печени, связанные с активацией провоспалительных и «диабетических» генов. При этом самцы-потомки таких эффектов почти не демонстрировали — у них лишь незначительно снижалась жировая масса.

Механизм оказался связан не с мутациями ДНК, а с изменением регуляторных молекул в сперме. Воздействие микропластика меняло набор малых некодирующих РНК, которые управляют тем, как активно включаются гены на ранних этапах развития эмбриона. По сути, загрязнение влияло на «настройки» наследственной информации.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на животных, однако они указывают на потенциально важный и недооцененный путь влияния пластикового загрязнения на здоровье будущих поколений. По их словам, воздействие микропластика может быть не только индивидуальной, но и межпоколенческой проблемой, что требует пересмотра подходов к оценке экологических рисков.

#экология #пластик #здоровье
