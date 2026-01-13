Baltijas balss logotype
Китай установил свое время на Луне: ученые из КНР создали программное обеспечение 0 88

Техно
Дата публикации: 13.01.2026
Focus
Изображение к статье: Китай установил свое время на Луне: ученые из КНР создали программное обеспечение
ФОТО: pixabay

Более слабая гравитация Луны приводит к тому, что лунные часы идут немного быстрее, чем часы на Земле. Новое программное обеспечение позволит будущим лунным миссиям легко синхронизировать время между Землей и Луной, пишет Фокус.

Китайские ученые разработали первое в мире программное обеспечение для синхронизации лунных часов с часами на Земле. При этом ученые говорят, что новый инструмент является общедоступным для всех стран. Синхронизация времени между Луной и Землей имеет огромное значение по мере того, как набирает обороты лунная гонка за создание первых поселений на спутнике нашей планеты. Поэтому универсальная система измерения времени на Земле и Луне является жизненно необходимой для будущих лунных миссий. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Gizmodo.

Ученые создали программное обеспечение LTE440, которое учитывает более слабую лунную гравитацию и движение Луны в пространстве для синхронизации лунных часов с земным временем.

Время на Луне идет иначе, чем на Земле. Общая теория относительности Эйнштейна показала, что течение времени зависит от гравитации и движения, и время замедляется там, где существует более сильная гравитация.

У Луны более слабая гравитация, чем у Земли, а потому существует небольшая разница времени между ними. Время на Луне идет быстрее, чем на Земле, и разница составляет 58 микросекунд каждые 24 часа. Это кажется незначительным, но со временем эта разница накапливается, что может повлиять на навигацию и связь на Луне.

Современные космические аппараты используют системы, подобные GPS. Эти системы вычисляют положение, точно измеряя время, необходимое радиосигналу для распространения от спутника до приемника. Крошечная ошибка во времени может сместить положение посадочного лунного модуля на несколько километров.

В настоящее время миссии на Луну обмениваются данными с Землей, используя скоординированное универсальное время. Ожидается, что в ближайшем будущем количество полетов на Луну увеличится, поэтому необходим новый метод измерения времени для обеспечения большей точности.

Новое программное обеспечение использует точные данные о движении Луны для отслеживания любых изменений разницы во времени между Землей и ее естественным спутником. Ученые ввели эти данные в программное обеспечение, которое позволяет пользователям сравнивать разницу во времени между Землей и Луной в любой заданный момент.

LTE440 автоматизирует сложные вычисления, которые лежат в основе определения разницы во времени между Землей и Луной. Ученые говорят, что их программное обеспечение позволяет идеально синхронизировать лунные часы с земными. При этом точность измерения лунного времени остается в пределах наносекунд даже при прогнозировании на 1000 лет вперед. Это позволяет пользователям мгновенно синхронизировать земные и лунные часы, устраняя необходимость в ручных сложных вычислениях, поскольку космические агентства готовятся к долгосрочному заселению Луны.

Фокус

#космос #время #луна #технологии #Китай
Видео