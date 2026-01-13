Ученые из Лундского университета (Швеция) обнаружили отпечаток пальца, сохранившийся в смоле, которой была обработана самая древняя из известных деревянных лодок Скандинавии - лодка Хьортспринг. Находка дает редкую возможность установить прямую физическую связь с морскими воинами, использовавшими это судно более двух тысяч лет назад, и проливает новый свет на происхождение одного из ранних морских набегов в регионе.

Речь идет о военном катере, датируемом IV веком до нашей эры. Судно было найдено в болоте Хьортспринг Мосе на территории современной Дании еще в конце XIX века и впоследствии стало уникальным археологическим объектом. После поражения нападавших лодка вместе с оружием была намеренно помещена в болото, вероятно, в рамках ритуального подношения, благодаря чему сохранилась в исключительном состоянии. Сегодня лодка Хьортспринг экспонируется в Национальном музее Дании.

Современные исследования стали возможны после того, как ученые обнаружили фрагменты лодки, которые не подвергались химической консервации во время предыдущих раскопок. Анализ показал, что судно было загерметизировано сосновой смолой, что указывает на его строительство в регионе с обширными сосновыми лесами. Это противоречит прежним гипотезам о происхождении лодки из района современного Гамбурга и, напротив, свидетельствует в пользу прибрежных территорий Балтийского моря.

По словам археолога Микаэля Фовеля, если лодка действительно была построена в Балтийском регионе, это означает, что ее экипаж преодолел сотни километров открытого моря, чтобы совершить нападение на остров Альс. Такой вывод меняет представления о масштабах и возможностях ранних морских походов в доримский железный век.

Отпечаток пальца был обнаружен в слое смолы, использованной для герметизации корпуса. С помощью рентгеновской томографии ученые создали высокоточное 3D-изображение отпечатка, а газовая хроматография и масс-спектрометрия позволили изучить состав герметика и технологии его изготовления. Кроме того, исследователи провели радиоуглеродный анализ веревок из лубяного волокна, применявшихся при строительстве судна, что помогло уточнить его датировку.

Ученые надеются, что в будущем из конопатки удастся извлечь древнюю ДНК, которая даст еще больше информации о людях, использовавших лодку. Также рассматривается возможность дендрохронологического анализа древесины, который может позволить точно определить регион, где были срублены деревья для строительства судна.