Журнал Consumer Reports составил ежегодный рейтинг наиболее надежных автомобилей 2025 года, в котором почти весь пьедестал заняли японские модели. Это не самое объективное сравнение, признаются его авторы, так как многие модели не попали в анализ из-за «недостатка данных». С другой стороны, сведения поступают непосредственно от владельцев автомобилей, что служит косвенным маркером – некоторые бренды пользуются куда меньшим спросом, чем другие.

Лидером рейтинга стала Toyota с показателем надежности 66 из 100, что можно оценить как серьезную работу над прошлогодними ошибками. Благодаря чему ей удалось обогнать прошлого победителя — Subaru, который опустился на второе место (63). Замыкает тройку призеров принадлежащий Toyota Lexus (60). Четвертое и пятое места у Honda (59) и BMW (58).

Если посмотреть список дальше, то доминирование японских брендов продолжается и там — им принадлежит пять позиций в первой десятке.

Могло бы быть и больше, но неожиданно уверенно себя проявила Tesla, во многом за счет Model 3, которую журнал официально назвал «самым надежным электромобилем» по итогам многочисленных опросов. Это притом, что общее мнение гласит – коммерческий электротранспорт пока еще однозначно проигрывает в надежности гибридным автомобилям.