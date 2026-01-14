В конкурсе научных достижений ЛАН в этом году было рассмотрено 55 заявок: 25 из области естественных, инженерных, технологических и медицинских наук, 26 — из гуманитарных и социальных наук, а также четыре из сельскохозяйственных наук.

Одним из важнейших теоретических достижений признано фундаментальное исследование в области теоретической физики «Формируя основы теории квантовой электроники. Теория многоэлектронных транзисторов», выполненное факультетом точных наук и технологий Латвийского университета (ЛУ). Учёные группы теории наноэлектроники ЛУ в сотрудничестве с лабораториями квантовой электроники Германии и Франции разработали принципиально новые математические модели для описания многоэлектронных транзисторов, позволяющие прогнозировать переключение тока на уровне отдельных электронов.

В будущем эти наработки, развиваемые в рамках международного сотрудничества, помогут создать первый в мире квантовый компьютер, использующий многоэлектронные транзисторы. Разработку теории доверили именно учёным ЛУ.

Значимым признано также исследование в области магнитобиологии, проведённое лабораторией магнитных мягких материалов ЛУ. В нём изучены теоретические модели и новые методы исследования управляемых ансамблей активной среды. Такие живые ансамбли, в том числе микроорганизмы, обеспечивают движение за счёт собственных ресурсов. Для их описания учёные учли активные напряжения, вызывающие потоки среды и зависящие от концентрации и ориентации микроорганизмов. Особый интерес вызвали магнитотаксические бактерии — живые «стрелки компаса», позволяющие контролировать активные напряжения в ансамблях.

Используя образцы магнитотаксических бактерий из реки Огрe, исследователи создали теоретические модели и экспериментально их подтвердили, описав до сих пор не изученные явления.

В области фармацевтики важным достижением признана работа учёных Института органического синтеза Латвии, в которой разработан принципиально новый метод фотохимической генерации радикалов в реакциях переноса галогенов. Этот метод позволяет создавать новые органические соединения с потенциалом применения в медицинской химии, формируя химические связи между алкенами и активированными алкилгалогенидами — исходными веществами, широко используемыми в разработке и производстве лекарств.

Метод создан на основе фундаментальных исследований механизмов генерации радикалов с содержанием фтора.

В области юриспруденции наиболее значимым признано второе издание книги судьи Суда Европейского союза, представителя Рижской высшей школы права и действительного члена ЛАЗ Инеты Зиемеле «State Continuity and Nationality: The Baltic States and Russia. Past, Present and Future as Defined by International Law». В книге рассматривается крайне актуальный в международном праве вопрос — доктрина непрерывности государственности и вопросы гражданства в странах Балтии, как в историческом, так и в современном и будущем контексте. Особое внимание уделено документированию и исследованию последствий советской оккупации стран Балтии в 1940 году и их борьбы за восстановление независимости спустя 50 лет.

В области истории литературы наиболее значимым признан труд действительного члена ЛАН, литературоведа Паула Дайи — монография «Посредники Просвещения: Балтийские немцы-пасторы в латышской литературе. 1815–1848», изданная Национальной библиотекой Латвии. Книга посвящена истории книгоиздания и освещает один из наименее изученных периодов латышской литературной культуры — первую половину XIX века. Автор анализирует латышскоязычных балтийских немцев и их творчество, акцентируя внимание на преодолении стереотипов и неоднозначных аспектах их культурной деятельности.

В области лингвистики отмечена монография почётного доктора ЛАН, языковеда Сармы Клявини «Краеугольные камни балтистики, созданные Янисом Эндзелинсом». В работе рассматривается создание, публикация и оценка в мире четырёх главных трудов Эндзелинса: «Словарь латышского языка», «Lettisch-deutsches Wörterbuch», «Древнепрусский язык» и «Звуки и формы балтийских языков».

В аграрной экономике самым значимым признан научный труд «Аграрная реформа: возрождение крестьян и развитие сельского хозяйства в Латвии», изданный Латвийским университетом наук о жизни и технологиях. Монография освещает ход аграрной реформы в новейшей истории Латвии и рассматривает её как один из ключевых процессов в период восстановления независимости. В неё включены также истории крестьян, руководителей кооперативов и предприятий о вызовах и достижениях реформы.

Среди прикладных исследований выделено исследование Рижского технического университета (РТУ) об инновационных методах и инструментах для стабильной и безопасной работы энергосистемы Балтии. Учёные Института промышленной электроники, электротехники и энергетики РТУ разработали практические решения для стабильного электроснабжения после отключения Балтии от российской энергосети. Создано автоматическое управление, которое своевременно выявляет сбои в сети и способствует их устранению, снижая риск перебоев с электричеством.

Также разработан метод управления высокомощными аккумуляторами, уже внедрённый на практике, позволяющий длительно поддерживать необходимый частотный резерв.

Продолжая перечень важнейших достижений 2025 года, ЛАН отметила также работы в области медицины, биомедицины, вирусологии и биоэкономики.

В фармацевтической науке значимым признано исследование Института органического синтеза, в котором выявлен новый кандидат на лекарственное средство ATR-258 для лечения диабета 2-го типа и ожирения. По данным ЛАН, он успешно прошёл первую фазу клинических испытаний, подтвердив безопасность для человека. Молекула была создана путём модификации агонистов бета-2-адренорецепторов и способна снижать уровень глюкозы в крови, одновременно способствуя снижению массы тела и уменьшая побочные эффекты, характерные для этого класса препаратов. Результаты исследования открывают перспективы разработки новых, более эффективных методов терапии диабета.

В медицинской науке значимым признано исследование в области иммунологии, выполненное учёными Латвийского центра биомедицинских исследований и обучения в сфере структурной вакцинологии, посвящённое разработке вакцины против болезни Лайма. Используя данные кристаллической структуры поверхностного белка CspZ боррелий, были созданы стабилизированные варианты этого белка, способные вызывать более сильный и продолжительный иммунный ответ. ЛАН подчёркивает, что такой подход может стать основой для вакцин нового поколения с длительной защитой и меньшим числом прививок.

В вирусологии важным признан комплекс исследований, проведённых Научным институтом безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды «Bior», по эпидемиологии, мониторингу и контролю африканской чумы свиней. Данные, полученные в Латвии, использованы для моделирования распространения заболевания, оценки эффективности мер биобезопасности и разработки международных рекомендаций. Результаты использованы в работе экспертов Всемирной организации здравоохранения животных и в проектах ЕС, включая создание прототипов вакцин.

В области технологий древесной химии важным признано исследование Института древесной химии Латвии в сфере циркулярной биоэкономики. Учёные разработали инновационные решения по применению суберина из коры берёзы как экологичной альтернативы клеевым веществам на нефтяной основе. ЛАН подчёркивает, что впервые в промышленном масштабе доказана применимость субериновых кислот в производстве влагостойких древесных материалов, созданы практически применимые продукты, демонстрируя тесное сотрудничество науки и промышленности.