Негативное влияние спирта на органы и системы человека напрямую зависит от объема потребляемого алкоголя, рассказал преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Своим мнением он поделился в разговоре с масс-медиа.

Врач рассказал, что при дозе спирта до 120 миллиграммов организм способен полностью метаболизировать его посредством печеночных ферментов. Однако превышение данной дозы приводит к нарушению барьерной функции печени, проникновению спирта в системный кровоток и его накоплению в тканях органов, добавил он. Это приводит к дистрофии миокарда, гипертензивным состояниям и аритмии, добавил он.

«Спирт оказывает деструктивное воздействие на гастроинтестинальный тракт, вызывая химические ожоги слизистой оболочки и развитие язвенной болезни и онкологию. Со стороны поджелудочной железы растет риск панкреонекроза с последующей дисфункцией выработки инсулина и панкреатических ферментов. Это становится причиной инсулинозависимого сахарного диабета второго типа и нарушения процессов пищеварения, приводя к кахексии», — рассказал Умнов.

Хирург предупредил, что спирт также оказывает нейротоксическое воздействие, влияя на когнитивные функции и вызывая деградацию личности. Хроническое употребление водки приводит к снижению интеллектуальных способностей и утрате критического мышления, подчеркнул он.

Существует такое понятие как «Употребление алкоголя с низким риском для здоровья», отмечают медики.

Такое употребление рассчитано в количестве:

-Мужчинам — не более 210 грамм чистого спирта (это 2,1 литра сухого вина или 0,63 литров водки или 5,88 литров светлого пива) в неделю;

-Женщинам — не более 140 грамм чистого спирта (это 1,4 литра сухого вина или 0,42 литра водки или 3,92 литра светлого пива) в неделю.

При этом должно быть не менее 2 дней полной трезвости в неделю. Обратите внимание, низкий риск для здоровья — это всего лишь низкий риск, но это не безопасное количество спиртного!