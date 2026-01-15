Искусственный интеллект (ИИ) в медицине в основном служит инструментом поддержки и автоматизации, и заменить врачей он не сможет, заявили в интервью агентству LETA руководители разработчика ИИ-решений «Apply» Агнис и Валтс Якубовичи.

По их словам, ИИ способен значительно повысить скорость и точность работы, однако принятие решений в здравоохранении и в дальнейшем останется в ответственности человека.

«Я не верю, что искусственный интеллект заменит человека. Сейчас в Европе не разрешено ставить диагноз или выносить заключение без участия врача — по крайней мере, не таким ИИ-системам. Решение всегда должно быть обосновано и объяснено человеком. Допускаю, что со временем это может измениться, но не сейчас. В сегодняшних условиях я бы скорее сказал, что ИИ для врачей — это в первую очередь инструмент автоматизации, помогающий быстрее и качественнее выполнять свою работу», — отметил Агнис Якубович.

По словам руководителей «Apply», отношение к ИИ в обществе и среди профессионалов остаётся неоднозначным.

«Часть специалистов считает, что надо идти в ногу со временем, но есть и те, кто не верит в это и даже боится. Поэтому я бы сказал, что сейчас мы находимся в моменте трансформации», — сказал Агнис Якубович.

В компании роль ИИ в медицине сравнивают с инструментом, который повышает эффективность, но не заменяет человека. «У меня есть банальный пример про ремонт и прикручивание гипсокартона к стене. Мы больше не делаем это обычной отвёрткой, потому что электрическая сделала нас продуктивнее», — привёл пример Агнис Якубович, подчеркнув, что аналогично ИИ помогает врачам выполнять свои обязанности быстрее и точнее.

В компании также отметили, что ИИ способен обрабатывать огромные объёмы информации, однако сам не может определить потребности человека или создавать важные медицинские инновации.

«Да, возможно, он превзойдёт нас по объёму знаний, но я не верю, что он поймёт, чего мы хотим добиться и каковы наши текущие потребности», — указали в «Apply», охарактеризовав ИИ как «суперскую отвёртку или очень мощный калькулятор».

Также в компании рассказали, что в сфере здравоохранения «Apply» разработала несколько специализированных ИИ-решений. Среди них — система «Sinapse», которая помогает радиологам быстрее выявлять возможный ишемический инсульт по результатам компьютерной томографии и в настоящее время проходит испытания в клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. Кроме того, компания развивает проект «Aitomic», цель которого — прогнозирование эффективности иммунотерапии у пациентов с прогрессирующим раком лёгких путём анализа физических характеристик опухолевых тканей и клинических данных. Решение «Psylo» предназначено для триажа психиатрических пациентов, помогая своевременно выявлять случаи высокого риска и принимать решения о срочности лечения.