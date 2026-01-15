Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Роботакси от Amazon наехало на программное обеспечение 0 139

Техно
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Внешний дизайн сразу выделяет такие средства из потока.

Внешний дизайн сразу выделяет такие средства из потока.

Особенно часто система управления смущалась в непосредственной близости от перекрестков.

Компания Amazon Zoox отозвала свои роботакси после ряда странных случаев.

Пока Uber и WeRide запускают роботакси Geely Farizon SuperVan по острову Яс рядом с Абу-Даби, а Momenta и Lumo сделали такси-беспилотник из Mercedes-Benz S-класса и используют такие в самой столице ОАЭ, с похожим американским проектом все не столь хорошо.

Компания Amazon Zoox отозвала 332 роботакси из-за зафиксированных эпизодов, в которых беспилотник пересекал разделительную линию и выезжал на встречку, а иногда и останавливался на ней. Особенно часто система лагала в непосредственной близости от перекрестков. Первый такой случай в компании зарегистрировали в августе прошлого года, начали отслеживать проблему – и до нашли еще 62 таких инцидента.

К чести разработчиков надо отметить, что первое экстренное обновление они сделаны еще 7 ноября, и это частично сняло остроту вопроса, – но, похоже, полностью его не решило. Система путается, если другие машины припаркованы вторым рядом, неожиданно меняют направление движения или перекрывают перекресток. Поэтому в декабре Amazon Zoox объявила отзыв – и обновила прошивку беспилотников еще раз.

Уже после отзыва прошло исследование, показавшее, что лишь 13% американцев готовы совершить поездку на беспилотном автомобиле – большинство ответили, что боятся такого транспорта, и отзыв Amazon Zoox не их убедил, что теперь все в порядке... Правда, в 2024 году, задолго до всей этой истории, показатель составлял всего 9%.

Читайте нас также:
#безопасность #технологии #автопром
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Яркий болид пролетел над Латвией - возможно падение фрагментов возле Риги Иконка видео
Изображение к статье: Grok AI больше не сможет «раздевать» реальных людей в ряде стран
Изображение к статье: Цены улетят в небеса? Смартфоны подорожают еще сильнее
Изображение к статье: К работе приступили чрезвычайно осторожно. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео