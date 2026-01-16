Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Google признала проблемы с Android 0 324

Техно
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Google признала проблемы с Android
ФОТО: Unsplash

Google признала проблемы с регулировкой звука на Android-смартфонах.

Корпорация Google признала наличие ошибок в операционной системе (ОС) Android, связанной с регулировкой звука. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Ранее пользователи пожаловались, что функция Select to Speak перестала работать корректно на их устройствах. С помощью опции ОС может озвучивать элементы интерфейса и уведомления — функция популярна среди людей, которые плохо видят. Оказалось, что во время работы Select to Speak перестали функционировать кнопки регулировки звука.

Также из-за неизвестной ошибки с помощью кнопок регулировки звука стало невозможно делать фотографии. Журналисты Bleeping Computer заметили, что пользователи Android часто делают снимки на телефон, зажимая физические кнопки.

«Мы получили сообщения о том, что кнопки регулировки громкости не работают должным образом на устройствах Android с включенной функцией Select to Speak», — отреагировал на жалобы представитель Google Аадил Шейх. Специалист не назвал сроков решения проблемы и версии Android, которые затронула неполадка. По мнению журналистов, обычно Google выпускает исправления ошибок в рамках регулярных обновлений ОС.

Читайте нас также:
#android #ошибки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Это критично: в Windows нашли сотню уязвимостей
Изображение к статье: Скриншот
Изображение к статье: Из-за вторгнувшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля» забили тревогу
Изображение к статье: Аксессуар подойдет активным людям. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при заваривании чая, которые могут навредить вашему здоровью
Еда и рецепты
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!
Изображение к статье: Эта Люсечка вполне хороша в свои года. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Почему отказ от целей может сделать человека счастливее
Lifenews
Изображение к статье: Самая красивая королева мира в свои 55 удалилась в пустыню Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при заваривании чая, которые могут навредить вашему здоровью
Еда и рецепты
Изображение к статье: В парламенте Суоми вполне можно найти жуликов и воров. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Медики предупреждают: чем опасно переохлаждение и как его избежать
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео