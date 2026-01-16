Корпорация Google признала наличие ошибок в операционной системе (ОС) Android, связанной с регулировкой звука. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Ранее пользователи пожаловались, что функция Select to Speak перестала работать корректно на их устройствах. С помощью опции ОС может озвучивать элементы интерфейса и уведомления — функция популярна среди людей, которые плохо видят. Оказалось, что во время работы Select to Speak перестали функционировать кнопки регулировки звука.

Также из-за неизвестной ошибки с помощью кнопок регулировки звука стало невозможно делать фотографии. Журналисты Bleeping Computer заметили, что пользователи Android часто делают снимки на телефон, зажимая физические кнопки.

«Мы получили сообщения о том, что кнопки регулировки громкости не работают должным образом на устройствах Android с включенной функцией Select to Speak», — отреагировал на жалобы представитель Google Аадил Шейх. Специалист не назвал сроков решения проблемы и версии Android, которые затронула неполадка. По мнению журналистов, обычно Google выпускает исправления ошибок в рамках регулярных обновлений ОС.