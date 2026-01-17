Baltijas balss logotype
Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft $134 млрд 0 361

Техно
Дата публикации: 17.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft $134 млрд

Илон Маск через суд потребовал от OpenAI и Microsoft до 134 млрд долларов. Миллиардер напомнил, что первым инвестировал в ИИ-стартап 10 лет назад. OpenAI и Microsoft отвергли претензии, дело будут разбирать присяжные, пишет DW.

Американский миллиардер Илон Маск подал в суд на Сэма Альтмана - основателя компании OpenAI, которая создала ChatGPT. Иск зарегистрирован в картотеке Федерального окружного суда Северного округа штата Калифорния в пятницу, 16 января. Изложенная в документе сумма претензий Маска к компаниям OpenAI и Microsoft достигает 134 млрд долларов.

Маск стоял у истоков OpenAI

Компания OpenAI была основана Альтманом и Маском в 2015 году как некоммерческий исследовательский стартап в области искусственного интеллекта (ИИ). В иске сказано, что тогда Маск вложил в фирму 38 млн долларов или 60% ее первоначального капитала. Он также помог нанять первых сотрудников, завязать контакты и придать проекту авторитет.

В 2018 году Маск вышел из совета директоров OpenAI и стал развивать собственные проекты. Один из них сегодня - ИИ-чат-бот Grok в соцсети X, конкурент ChatGPT.

OpenAI без Маска стала сотрудничать с Microsoft

После ухода Маска OpenAI привлекла финансирование от корпорации Microsoft и продала ей часть акций. Затем компания все же вышла на рынок с ChatGPT и заработала на этом миллиарды долларов.

В иске исходят из того, что сейчас OpenAI стоит около 500 млрд долларов. Маск называет это неправомерной прибылью, полученной благодаря его инвестициям. Поэтому он требует от OpenAI отдать ему от 65,6 до 109,43 млрд долларов, от Microsoft - от 13,3 до 25,06 млрд.

В OpenAI и Microsoft не согласны с претензиями

Компания OpenAI назвала иск "безосновательным". Юрист Microsoft заявил, что претензии к корпорации в иске бездоказательны, сообщает агентство Reuters. По его данным, обе компании уже приобщили к делу ходатайство о несогласии с позицией Маска.

Ожидается, что судебное разбирательство по делу начнется в апреле. Оно будет проходить с участием присяжных.

DW

#суд #Илон Маск #инвестиции #microsoft #технологии #openai
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
