Мы редко задумываемся о вреде вещей, которые нас окружают. Научные исследования показывают: некоторые из них выделяют вредные вещества.

Посуда и контейнеры из пластика

Материалы из поликарбонатного пластика — бутылки, контейнеры, детская посуда — часто содержат Bisphenol A (BPA). При нагреве или хранении кислых/горячих продуктов BPA может выделяться и попадать в организм. Связь между уровнем BPA в организме и повышенным риском метаболических и гормональных нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний, репродуктивных проблем зафиксирована в ряде исследований, одни из которых проводила Гарвардская школа общественного здоровья. Поэтому пластиковую посуду, особенно ту, что контактирует с горячим, стоит заменять на стеклянную, керамическую или нержавейку.

Свечи и ароматизаторы воздуха

При горении ароматических свечей выделяются такие вещества, как формальдегид, бензол и толуол — канцерогены, раздражающие дыхательную систему. Тем временем освежители воздуха и ароматические спреи часто дают ЛОС, которые ухудшают качество воздуха в помещении, особенно если оно плохо проветривается. Из-за этого свечи и аэрозоли рекомендуется использовать редко, и как можно чаще проветривая помещение; для аромата лучше отдавать предпочтение эфирным маслам с диффузором или натуральным фитозоннам.

Дешевые LED-лампы и скрытые токсичные риски

На первый взгляд светодиодные лампы безопасны, энергоэффективны и долговечны. Но это справедливо только для сертифицированных моделей. Дешевые лампы из небезопасных материалов могут выделять вредные вещества или давать неприятный мерцающий свет. Согласно работе, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology, дешевые LED-лампы при повреждении корпуса выделяют тяжелые металлы — свинец, медь, никель. Так что не стоит на них экономить.

Старая мебель, ковры, синтетические ткани

Многие мягкая мебель и ковры выделяют ЛОС от клеев, красок и пропиток — формальдегид, стирол и другие вещества. Также ковры и мягкая мебель активно накапливают пыль, микрочастицы, пестициды, частицы кожи, волос, которые при малейшем движении будут подниматься столпом в воздух. Поэтому при покупке новой мебели выбирайте изделия из натуральных материалов, обеспечивайте им регулярную влажную уборку и избегайте ковров в спальне — особенно при аллергии.

Чистящие средства и бытовая химия

Многие бытовые чистящие и моющие средства содержат агрессивные химикаты, которые после распыления или смывания могут давать пары и микро-частицы, раздражающие дыхательные пути. Такие реакции зафиксированы в исследованиях, сравнивающих показатели здоровья регулярных пользователей бытовой химии и тех, кто ее не использует. Чтобы обезопасить себя, используйте средства с минимальным составом, надевайте перчатки и проветривайте помещение сразу после уборки.

Пластиковые бутылки повторного использования

Пластик, особенно старый или подогретый, выделяет химические соединения. Вода, долго хранимая в пластике, может содержать вредные примеси. При многократном использовании бутылок через микротрещины в воду попадают химия и микробы. Лучше используйте стеклянные или стальные бутылки и не храните воду длительное время в пластике.

Электроприборы и старая проводка

Значительная часть домашних пожаров вызвана электрическими неисправностями, перегрузкой, перегревом удлинителей и слабой электропроводкой. Согласно официальной статистике, неисправность электрооборудования становится причиной около 26 процентов пожаров. Важно не перегружать удлинители, следить за состоянием кабелей, отключать технику, когда она не используется, и пользоваться розетками исходя из мощности прибора.

Кухонная посуда с тефлоновым покрытием

Тефлоновые сковороды безопасны, если готовить на среднем огне. Но исследования показывают: при перегреве выше 260–300 °C тефлон начинает разлагаться, выделяя перфторированные соединения — прежде всего перфтороктановую кислоту (PFOA). В отчете Агентства по охране окружающей среды США (EPA) указано, что PFOA относится к стойким органическим загрязнителям, которые не выводятся из организма годами.