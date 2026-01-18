Baltijas balss logotype
Перечислены самые бесполезные функции смартфона

Техно
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Перечислены самые бесполезные функции смартфона
ФОТО: Unsplash

Пользователи смартфонов назвали ИИ-функции бесполезными.

Журналисты издания Android Authority назвали функции, которые пользователи смартфонов считают наименее полезными. Материал опубликован на сайте медиа.

В декабре прошлого года авторы портала провели опрос среди пяти тысяч читателей, призвав их перечислить самые бесполезные функции смартфонов. Больше всего пользователей — 26 процентов — заявили, что считают малополезными функции искусственного интеллекта (ИИ). По их мнению, производители устройств внедряют нейросети, чтобы замаскировать проблемы девайса.

Второй по популярности ответ — 17,5 процента — был связан с проприетарными зарядными устройствами. Владельцы телефонов полагают, что гаджеты многих брендов заряжаются с максимальной скоростью только при подключении фирменной зарядки. На третьем месте — почти 17 процентов — оказался вариант «ультратонкий корпус».

Также потребители посетовали на то, что производители добавляют косметические улучшения камеры (16 процентов), отказываются поддерживать дешевые смартфоны обновлениями (9,4 процента) и выпускают удачные девайсы ограниченным тиражом.

#искусственный интеллект #технологии #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
