В ChatGPT появится реклама 0 58

Техно
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ChatGPT появится реклама
ФОТО: Unsplash

OpenAI: в чат-боте ChatGPT появится реклама.

Компания OpenAI объявила, что в бесплатной версии чат-бота ChatGPT и в платном тарифе Go появится реклама. Об этом сообщается на сайте OpenAI.

В заявлении сказано, что тестирование рекламных интеграций начнется «в ближайшие недели». Утверждается, что реклама не повлияет на ответы чат-бота и будет всегда четко помечена. OpenAI также обещает не продавать переписки пользователей с ChatGPT и их данные рекламодателям. Кроме того, пользователи в любой момент отключить персонализацию и очистить данные, используемые для рекламы.

Компания также отметила, что пользователи премиум-аккаунтов смогут пользоваться чат-ботом без рекламы. «Мы будем учитывать обратную связь и со временем совершенствовать то, как появляется реклама, но приверженность ставить пользователей на первое место и сохранять доверие не изменится», — сказано в заявлении.

#реклама #технологии #chatgpt
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео