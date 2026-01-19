Baltijas balss logotype
Датская разведка испугалась Bluetooth-наушников из-за конфликта с США 0 1058

Техно
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Датская разведка испугалась Bluetooth-наушников из-за конфликта с США
ФОТО: Global Look Press

В Дании порекомендовали отказаться от Bluetooth-наушников из-за конфликта с США.

Служба военной разведки Дании рекомендовала органам власти страны отказаться от использования Bluetooth-наушников и AirPods из-за конфликта с США вокруг Гренландии. Об этом сообщает датская газета Ingeniøren.

«В связи с крайне напряженной ситуацией вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, служба военной разведки (FE) порекомендовала некоторым органам власти, управлениям и полицейским округам не использовать наушники с Bluetooth и AirPods на службе», — говорится в публикации.

По заявлениям датских разведывательных служб, использование устройств с Bluetooth сопряжено с риском прослушки из-за уязвимостей в технологии.

#США #разведка #Дания #безопасность #Гренландия #политика
