В Дании порекомендовали отказаться от Bluetooth-наушников из-за конфликта с США.

Служба военной разведки Дании рекомендовала органам власти страны отказаться от использования Bluetooth-наушников и AirPods из-за конфликта с США вокруг Гренландии. Об этом сообщает датская газета Ingeniøren.

«В связи с крайне напряженной ситуацией вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию, служба военной разведки (FE) порекомендовала некоторым органам власти, управлениям и полицейским округам не использовать наушники с Bluetooth и AirPods на службе», — говорится в публикации.

По заявлениям датских разведывательных служб, использование устройств с Bluetooth сопряжено с риском прослушки из-за уязвимостей в технологии.