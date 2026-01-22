Технологический миллиардер южноафриканского происхождения дебютировал на главном политическом и экономическом саммите мира в Швейцарских Альпах. Он заявил на Всемирном экономическом форуме, что роботы превзойдут людей, а искусственный интеллект превзойдет человеческий.

В четверг самый богатый человек в мире Элон Маск впервые выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предсказав, что роботы со временем превзойдут людей, и предложив решить проблему старения человечества.

Глава Tesla и SpaceX пообщался с генеральным директором BlackRock Ларри Финком, изменив подход к делу. Технологический миллиардер ранее пренебрегал главным ежегодным политическим и деловым собранием мира, считая его элитарным и скучным.

Финк открыл сессию, попросив аудиторию аплодировать Маску с большим энтузиазмом. "Это были не слишком бурные аплодисменты. Начните сначала", - сказал глава BlackRock.

Маск начал с шутки о территориальных амбициях президента США Дональда Трампа, сославшись на мирный саммит. "И я подумал: "Это что, кусок? Маленький кусочек Гренландии. Маленький кусочек Венесуэлы", - сказал он под негромкий смех.

Он также повторил свое утверждение о внеземной жизни: "Меня часто спрашивают: "Есть ли среди нас инопланетяне?" И я говорю, что я один из них, но мне не верят. Если кто-то и знает, есть ли среди нас инопланетяне, то это я".

Маск также рассказал аудитории, что ИИ и робототехника вызовут беспрецедентный экономический взрыв.

"Мы создадим так много роботов и ИИ, что они насытят человеческие потребности, - сказал он. - Я предсказываю, что роботов будет больше, чем людей".

Маск заявил, что человекоподобные роботы Optimus компании Tesla будут выполнять простые задачи на заводах к концу этого года, а более сложные промышленные работы - в течение 12 месяцев.

"Кто бы не хотел, чтобы робот, при условии, что он очень безопасен, присматривал за вашими детьми, заботился о ваших домашних животных?" - спросил Маск.

Старение - "вполне решаемая проблема"

Он предсказал, что к концу 2026 года ИИ станет умнее любого отдельного человека, а через пять лет превзойдет коллективный интеллект человечества.

По словам Маска, Tesla уже запустила услуги роботакси в нескольких городах США и ожидает, что к концу года они будут широко распространены по всей стране. Он добавил, что Tesla надеется получить европейское одобрение для таких автомобилей в следующем месяце, но не уточнил, в каких именно странах.

Говоря о долголетии человека, Маск заявил, что старение - "вполне решаемая проблема", и предсказал, что после выявления причины ученым станет все "невероятно очевидно".

Маск был включен в расписание ВЭФ в последнюю минуту, появившись через день после того, как на форуме выступил Трамп.

В предыдущие годы Маск называл ежегодное собрание "скучным" и критиковал ВЭФ как орган, который "все больше превращается в неизбираемое мировое правительство".

В декабре 2022 года он сказал, что отклонил приглашение в Давос, потому что оно звучало "скучно".

Состояние Маска оценивается в 779 миллиардов долларов, согласно списку миллиардеров журнала Forbes, составленному в режиме реального времени.