Около 1,5 года назад в Анталье на черепаху по прозвищу «Гюмюш» (Серебряная) установили спутниковый передатчик. С тех пор в своем «необычном путешествии» она проделала около 24 тысяч километров.

В рамках проекта «Miner Turtle (Шахтерская черепаха)», 12 июля 2024 года на побережье Кызылот в районе Манавгат в Анталье черепахи каретта каретта «Золотая» и «Серебряная» были оснащены спутниковыми устройствами слежения и выпущены в море.

Чтобы изучить пути миграции, привычки питания и места зимовки, черепах начали отслеживать. «Золотая» проделала ожидаемый маршрут и завершила миграцию у берегов Ливии, а «Серебряная» совершила «необычное путешествие».

Согласно данным, «Серебряная», которая после откладки яиц на пляже Кизалот направилась прямо в открытое Средиземное море, сделала остановку на острове Керпе на юге Эгейского моря. Оттуда морская черепаха направилась к итальянскому острову Сицилия, а затем достигла залива Хаммамет в Тунисе.

Достиг открытого моря у берегов Испании

Вопреки ожиданиям, «Серебряный» не завершил свой миграционный путь, а продолжил движение в западном направлении вдоль побережья Африки до сектора Газа и достиг озера Бардавиль в Египте. Затем черепаха продвинулась к побережью города Рас-эль-Бар в Египте, где пробыла 2 недели, и было решено, что она завершила свое миграционное путешествие, но «Серебряная» снова двинулась в путь и достигла побережья Сицилии. Затем каретта-каретта повернула еще дальше на запад, в Тирренское море, и продолжила свой путь к Кальяри, расположенному к западу от острова Сардиния.

Проплыв к югу от острова Сардиния к побережью Скикды в Алжире, «Серебряная» завершила свое путешествие в виде коротких прогулок по Балеарскому морю у побережья Торровиехи в Испании.

Маршрут «Серебряной» — совершенно новый маршрут для Средиземного моря»

Член правления EKAD, профессор факультете естественных и литературных наук Университета Орду Онур Джандан, сообщил корреспонденту «Анадолу» о том, что в зимние месяцы суточная скорость «Серебряной» снижается.

Обычно в конце сезона, когда морские черепахи откладывают яйца, они отправляются в места зимовки и питания и остаются там на 2-3 года, пояснил ученый, добавив, что «Гюмюш» же продолжает свое миграционное путешествие уже 1,5 года.

Обратив внимание на то, что «Гюмюш» удивила их, проложив маршрут, который никогда не встречался в их предыдущих исследованиях, Джандан пояснил: «Миграционное поведение каретт, маршруты, которые они используют, связаны с температурой поверхности моря. Маршрут «Гюмюш» — совершенно новый для Средиземного моря. Мы думаем, что это миграционный маршрут, связанный с температурой поверхности моря. Это может быть отражением изменения климата. В ходе наших исследований мы обнаружили, что морские черепахи используют для питания всю акваторию Средиземного моря», — сказал он.

Они также отслеживают черепах по прозвищу «Флора» и «Фауна»

Профессор сообщил, что помимо «Серебряной» и «Золотой», они также отслеживают черепах по прозвищу «Флора» и «Фауна», на которых около 6 месяцев назад установили спутниковые устройства. «Золотая» завершила свой миграционный путь у берегов Ливии. «Флора» также достигла побережья Триполи, а затем изменила курс на залив Мерсин. «Фауна», как и «Серебро», после Греции продвигается к побережью Испании и продолжает свою ежедневную деятельность у берегов Ибицы», — отметил он.