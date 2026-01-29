Американская компания OpenAI, известная созданием ChatGPT, планирует выпустить своё первое физическое устройство уже в текущем году. Об этом сообщил руководитель отдела политики компании Крис Лехейн в интервью порталу Axios.

По его словам, устройство будет представлено во второй половине 2026 года и станет более «тихим» и простым в использовании, чем смартфон. Детали о внешнем виде и функционале девайса пока не раскрываются. Глава компании Сэм Альтман давно намекал на разработку гаджета с искусственным интеллектом.

В интервью Лехейн отметил, что у OpenAI будут новости «гораздо позже в этом году», при этом не подтвердив, что устройство обязательно поступит в продажу именно в этом году.

«Мы рассматриваем что-то во второй половине 2026 года. Это наиболее вероятный сценарий, но посмотрим, как все будет развиваться», — добавил он.

Интерес к аппаратному направлению OpenAI активно подогревается еще с момента приобретения в мае 2025 года компании бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Тогда его студия, известная как io, также намекала на релиз в 2026 году, заявив в промо-видео:

«Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашей работой с вами».

Несмотря на это, ни CEO OpenAI Сэм Альтман (на фото ниже), ни руководство компании пока не раскрывают деталей относительно форм-фактора будущего устройства.

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. В состав OpenAI входят зарегистрированная в штате Делавэр некоммерческая организация OpenAI, Inc и её дочерняя коммерческая компания OpenAI Global, LLC. OpenAI ставит перед собой цель разработать «безопасный и полезный» сильный искусственный интеллект, который организация определяет как «высокоавтономные системы, превосходящие человека в выполнении наиболее экономически ценной работы». На пути к этой цели организация создала несколько больших языковых моделей, в том числе GPT-4 и ChatGPT, а также моделей для генерации изображений, как DALL-E; в прошлом она публиковала модели с открытым исходным кодом.