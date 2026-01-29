Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

OpenAI разогревает интерес к невероятному гаджету 0 361

Техно
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новое устройство будет самым умным.

Новое устройство будет самым умным.

Детали о внешнем виде и функционале пока не раскрываются.

Американская компания OpenAI, известная созданием ChatGPT, планирует выпустить своё первое физическое устройство уже в текущем году. Об этом сообщил руководитель отдела политики компании Крис Лехейн в интервью порталу Axios.

По его словам, устройство будет представлено во второй половине 2026 года и станет более «тихим» и простым в использовании, чем смартфон. Детали о внешнем виде и функционале девайса пока не раскрываются. Глава компании Сэм Альтман давно намекал на разработку гаджета с искусственным интеллектом.

В интервью Лехейн отметил, что у OpenAI будут новости «гораздо позже в этом году», при этом не подтвердив, что устройство обязательно поступит в продажу именно в этом году.

«Мы рассматриваем что-то во второй половине 2026 года. Это наиболее вероятный сценарий, но посмотрим, как все будет развиваться», — добавил он.

Интерес к аппаратному направлению OpenAI активно подогревается еще с момента приобретения в мае 2025 года компании бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва. Тогда его студия, известная как io, также намекала на релиз в 2026 году, заявив в промо-видео:

«Мы с нетерпением ждем возможности поделиться нашей работой с вами».

Несмотря на это, ни CEO OpenAI Сэм Альтман (на фото ниже), ни руководство компании пока не раскрывают деталей относительно форм-фактора будущего устройства.

Sam_Altman_TechCrunch_SF_2019_Day_2_Oct_3_(cropped)_(cropped).jpg

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта. В состав OpenAI входят зарегистрированная в штате Делавэр некоммерческая организация OpenAI, Inc и её дочерняя коммерческая компания OpenAI Global, LLC. OpenAI ставит перед собой цель разработать «безопасный и полезный» сильный искусственный интеллект, который организация определяет как «высокоавтономные системы, превосходящие человека в выполнении наиболее экономически ценной работы». На пути к этой цели организация создала несколько больших языковых моделей, в том числе GPT-4 и ChatGPT, а также моделей для генерации изображений, как DALL-E; в прошлом она публиковала модели с открытым исходным кодом.

Читайте нас также:
#дизайн #искусственный интеллект #технологии #новости #chatgpt #openai
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На кого Бог пошлет! Вот-вот на Латвию может обрушиться обломок китайской ракеты (ДОПОЛНЕНО)
Изображение к статье: Экипаж Crew-12 ушёл на карантин перед срочной отправкой на обезлюдевшую МКС
Изображение к статье: Tesla откажется от электроавто Model S и X для выпуска роботов-гуманоидов
Изображение к статье: Windows 11 набрала миллиард пользователей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В ЕС пригрозили полным запретом услуг по перевозке российской нефти
В мире
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Маск ударит по российской «военке» после просьбы министра обороны Украины
В мире
Изображение к статье: Латвия снова набрала кредитов
Политика
Изображение к статье: Врач предупредил об опасных последствиях пониженного давления
Lifenews
Изображение к статье: Подушка для здорового сна: как подобрать подходящую и избежать головной боли
Люблю!
Изображение к статье: В ЕС пригрозили полным запретом услуг по перевозке российской нефти
В мире
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Маск ударит по российской «военке» после просьбы министра обороны Украины
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео