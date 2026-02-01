Baltijas balss logotype
Шпионивший за ВС России БПЛА США обеспечил Трампу онлайн-трансляцию свержения Мадуро 1 334

Техно
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Изображение: FOX 52 / Wikimedia

Изображение: FOX 52 / Wikimedia

Корпорация Lockheed Martin подтвердила участие БПЛА RQ-170 в свержении Мадуро.

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin подтвердила участие созданного ею беспилотного летательного аппарата (БПЛА) RQ-170 Sentinel в операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Беспилотник данной модели, ранее замеченный над Черным морем, мог обеспечить президенту США Дональду Трампу фактически онлайн-трансляцию операции Absolute Resolve. Об этом пишет портал TWZ.

«Продукция Lockheed Martin в очередной раз доказала свою критическую важность для самых сложных миссий американских военных. Недавняя операция Absolute Resolve [в Венесуэле] включала истребители F-35 и F-22, беспилотники-невидимки RQ-170 Sentinel и вертолеты Sikorsky Black Hawk, которые помогли обеспечить успех миссии и безопасно вернуть домой военнослужащих наших вооруженных сил», — похвалился генеральный директор Джим Тайклет корпорации во время телефонной конференции по итогам последнего финансового квартала.

Портал отмечает, что в операции Absolute Resolve принимали участие один-два БПЛА RQ-170 Sentinel. Издание допускает, что стелс-беспилотники в течение длительного периода времени, задолго до начала спецоперации, могли отслеживать передвижения Мадуро и его «образ жизни», а также наблюдать за его охраной. «Эти же данные позволили бы высокопоставленным руководителям, включая президента Дональда Трампа, наблюдать за операцией в режиме реального времени», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что RQ-170 с 2022 по 2023 год принимал участие в шпионаже за объектами Вооруженных сил России в районе Черного моря.

Ранее TWZ заметил, что спецназ США при проведении операций может применять «лучи боли» и «электрическую бомбу».

#Венесуэла #технологии #шпионаж #политика
(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    1-го февраля

    США НАПЛЕВАЛИ ВСЕМУ МИРУ ПРЯМО В ЛИЦО!!!!!!!! ОНИ ОТКРЫЛИ ЯЩИК ПАНДОРЫ !!!!!!! ТЕПЕРЬ И РОССИЯ И КИТАЙ, МОГУТ ПОСТУПИТЬ ИМЕННО ТАК ЖЕ !!!!!!! ПОДОГАЮ, ЧТО НАПРАСНО ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ.... И ВСКОРЕ МЫ УВИДИМ- ПОДОБНЫЕ ШАГИ И ОТ ДРУГИХ МОЩНЫХ ДЕРЖАВ !!!!! ВООО ПОСМЕЁМСЯ-ДА🤣🤣😅😅😅🤣🤣🤣😅😅😅🤣🤣😅😅😅Любого неугодного и причина будет неважна, можно таким образом убрать..... Вам бы стоило задуматься-НО ЗА ЧЕМ-ДА !!!!!!!! А ЭТА БРАВАДА, ТАК ОНА КАК ПОЯВИЛАСЬ ТАК И ПРОПАДЁТ-А ПОТОМ МЫ УСЛЫШИМ В СМИ ВОПРОС-:А НАС ЗА ШО!!!!!!!! ДА!!!))))))) НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ))))))))))))))) СТРАННЫЕ ВЫ.....АФИШИРУЕТЕ О ВАШЕЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ДЕМОКРАТИ!!!!? (МИСТИЧЕССКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ -ТЕРРОРА)!!!!!! А САМИ, ТУТ ЖЕ, ВОСХВОЛЯЕТЕ НАРУШЕНИЕ ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАКОНОВ!!!!!

    3
    0

