В субботу, 7 февраля 2026 года в 05:55 по латвийскому времени с космодрома Цзюцюань в северо-западном Китае состоялся запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F».

Полезной нагрузкой назван многоразовый космический челнок, часто называемый в Китае «Шэньлун» (Shenlong). Официально — это его четвёртая миссия.

После выполнения задачи он садится на взлётную полосу как обычный самолёт, что делает эксплуатацию корабля дешевле.

Конкретные детали нового полёта — продолжительность, орбита, проводимые эксперименты — не раскрываются, что обычно для большинства китайских космических миссий. Впрочем, характеристики аппарата также продолжают оставаться тайной. Всё что о нём известно, получено при анализе снимков плохого качества с большого расстояния, а также в ходе радиолокационного и оптического наблюдения.

В принципе известно, что челнок Shenlong такой же по размерам или немного больше действующего беспилотного американского космоплана X-37B: длина аппарата достигает 10 м, при размахе крыльев до 6 м и высоте до 3 м. Масса — не более 12 т. На орбите корабль может находиться месяцами и даже годами.

Впервые о старте программы испытаний Shenlong стало известно в сентябре 2020 года: первый аппарат провёл в космосе всего два дня. Второй запуск состоялся в августе 2022 года — аппарат вернулся на Землю в мае 2023 года после 276 дней на орбите. Третий полёт прошёл с декабря 2023 по сентябрь 2024 года и длился 268 дней.

Все миссии выполнялись с того же космодрома Цзюцюань с использованием ракеты «Чанчжэн-2F». Успешные возвращения и посадки в заданных районах отчётливо демонстрируют прогресс в отработке технологий многоразового использования.