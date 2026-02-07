Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китай в четвёртый раз запустил собственный космоплан — миссия засекречена 0 215

Техно
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстрационное фото.

Иллюстрационное фото.

В субботу, 7 февраля 2026 года в 05:55 по латвийскому времени с космодрома Цзюцюань в северо-западном Китае состоялся запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F».

Полезной нагрузкой назван многоразовый космический челнок, часто называемый в Китае «Шэньлун» (Shenlong). Официально — это его четвёртая миссия.

После выполнения задачи он садится на взлётную полосу как обычный самолёт, что делает эксплуатацию корабля дешевле.

Конкретные детали нового полёта — продолжительность, орбита, проводимые эксперименты — не раскрываются, что обычно для большинства китайских космических миссий. Впрочем, характеристики аппарата также продолжают оставаться тайной. Всё что о нём известно, получено при анализе снимков плохого качества с большого расстояния, а также в ходе радиолокационного и оптического наблюдения.

В принципе известно, что челнок Shenlong такой же по размерам или немного больше действующего беспилотного американского космоплана X-37B: длина аппарата достигает 10 м, при размахе крыльев до 6 м и высоте до 3 м. Масса — не более 12 т. На орбите корабль может находиться месяцами и даже годами.

Впервые о старте программы испытаний Shenlong стало известно в сентябре 2020 года: первый аппарат провёл в космосе всего два дня. Второй запуск состоялся в августе 2022 года — аппарат вернулся на Землю в мае 2023 года после 276 дней на орбите. Третий полёт прошёл с декабря 2023 по сентябрь 2024 года и длился 268 дней.

Все миссии выполнялись с того же космодрома Цзюцюань с использованием ракеты «Чанчжэн-2F». Успешные возвращения и посадки в заданных районах отчётливо демонстрируют прогресс в отработке технологий многоразового использования.

Читайте нас также:
#Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Проект перспективного носителя. Иконка видео
Изображение к статье: Фото: Apple
Изображение к статье: Эх, прокачу! Иконка видео
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео