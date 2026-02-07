Baltijas balss logotype
В Китае сообщил о прорыве в разработке термоядерных реакторов нового поколения 0 308

Техно
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Китае сообщил о прорыве в разработке термоядерных реакторов нового поколения

Молодая шанхайская компания Energy Singularity объявила о значительном прорыве в развитии термоядерной энергетики.

Токамак HH70 её собственной разработки на высокотемпературных сверхпроводниках (HTS) установил мировой рекорд среди коммерческих термоядерных реакторов, удержав стабильный плазменный ток в реакторе течение непрерывного цикла длительностью 1337 секунд (более 22 минут).

Установка HH70 введена в строй в июне 2024 года. Её можно считать токамаком нового поколения, поскольку все её магниты опираются на высокотемпературную сверхпроводимость. Проект ИТЭР, например, использует сверхпроводящие магниты, требующие более глубокого охлаждения — низкотемпературную сверхпроводимость. Чем выше температура магнитной системы, тем она дешевле и удобнее в эксплуатации, в чём намерены достичь успеха разработчики Energy Singularity.

С момента запуска HH70 было проведено уже 5755 экспериментов. Что важно, прорыв стал возможен благодаря непрерывной оптимизации системы управления плазмой на базе искусственного интеллекта. ИИ и высокотемпературная сверхпроводимость — вот два ингредиента успеха проекта, утверждают в компании.

Набранный в процессе опытной эксплуатации HH70 материал позволил начать проектирование следующего опытного реактора — HH170. Согласно предыдущим планам, он должен быть введён в эксплуатацию в 2027 году, чтобы уже в 2030 году компания смогла перейти к созданию опытной термоядерной электростанции на высокотемпературных сверхпроводниках. Реактор HH170 должен показать положительный выход энергии с коэффициентом Q=10. Иначе говоря, реактор должен будет вырабатывать в 10 раз больше энергии, чем использовано на разогрев плазмы.


#наука #искусственный интеллект #энергетика #технологии #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

