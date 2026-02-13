Уже много лет витающее в общественном порядке понятие дигитализации охватило сегодня 88,2% населения и 87,2% предприятий, доложил правительству министр сообщений Атис Швинка.

«Количество абонементов мобильной широкополосной связи в Латвии (около 2 миллионов) превышает численность населения (1,875 миллиона), что указывает на очень высокий уровень использования услуги – фактически у одного пользователя несколько подключений, – указывается в министерском документе. – Общий темп прироста покрытия 5G в Латвии с 2023 по 2024 год составил 33,9%, что выше, чем в среднем по ЕС 6,0%…»

Относительно связи пятого поколения, впрочем, применяется термин «латентность». Дело в том, что препятствием для должного темпа 5G является… география Латвии. Страна у нас небольшая, и 30% территории с кем-то да и граничит.

Ну, скажем, для Балтийских соседей, да и для самого Балтийского моря, нам зоны не жалко. А вот для проблематичных государств на Востоке… Чтобы они, чего доброго, свои дроны по нашим вышкам наводили?

Потому ждать собственного беспилотного транспорта по всей ЛР не приходится: «В настоящее время спрос на индустриальные решения и управление автономными транспортными средствами… ограничен по разным обстоятельствам развертывания сети 5G».

Как максимум, ведомство А.Швинки прогнозирует в ближайшие годы увеличение покрытия пятой генерацией связи еще 10% территории Латвии, но и тогда она не достигнет половины. Что же касается критериев, то, кроме вышеназванных транспортных коридоров, 5G будут ставить в населенных пунктах с 500+ жителями. Т.е., по нашим стандартам, в весьма крупных селах. Тогда обеспеченность латвийцев этим стандартом связи достигнет 80%.

«В то же время в населенных пунктах на сельских территориях могут не быть коммерчески выгодными и, соответственно, возможно, потребовались бы меры государственной поддержки…», – так Минсообщения готовит налогоплательщиков к новым расходам.