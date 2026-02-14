Baltijas balss logotype
Ракета Vulcan Centaur загорелась при запуске спутников-шпионов в космос: уже второй раз 0 1384

Техно
Дата публикации: 14.02.2026
Focus
Изображение к статье: Ракета Vulcan Centaur загорелась при запуске спутников-шпионов в космос: уже второй раз
ФОТО: пресс-фото

Несмотря на очередную аварию, возникшую в одном из ускорителей ракеты Vulcan Centaur, она смогла вывести на орбиту разведывательные спутники для Пентагона. Это уже вторая подобная авария для ракеты Vulcan Centaur, которая совершила всего четыре запуска.

В четверг 12 февраля ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance совершила свой четвертый полет в космос и доставила на орбиту два разведывательных спутника для Космических сил США. Во время полета ракета столкнулась с очередным случаем возгорания одного из своих твердотопливных ускорителей, пишет Фокус со ссылкой на Space.

Как сообщили в компании United Launch Alliance, в самом начале полета у ракеты Vulcan Centaur была обнаружена значительная аномалия в работе одного из четырех твердотопливных ускорителей. Оказалось, что топливо выгорает в области сопла у основания ускорителя, после чего от ракеты разлетались искры, когда она набирала высоту. Несмотря на это ракета выполнила поставленную задачу и отправила на орбиту два разведывательных спутника для Космических сил США. Сейчас идет расследование причин аварии.

Это уже второй случай, когда у ракеты Vulcan Centaur возникла подобная авария во время полета. Аналогичное возгорание ускорителя произошло в октябре 2024 года во время второго запуска ракеты в космос. Эта проблема привела к задержкам в сертификации ракеты Космическими силами США, которая давала разрешение на использование Vulcan Centaur для полетов в космос в целях национальной безопасности.

Ракета Vulcan Centaur состоит из основной ступени Vulcan и верхней ступени Centaur, а также имеет до шести твердотопливных ускорителей. Первый запуск ракеты состоялся в январе 2024 года, когда она отправила в космос лунный посадочный модуль Peregrine. Он так и не добрался до Луны и в итоге сгорел в атмосфере нашей планеты.

Во время второго полета Vulcan Centaur через 40 секунд после старта было также обнаружено возгорание одного из ускорителей, что привело к небольшому отклонению от курса. Но ракета смогла выполнить свою миссию по доставке спутников на орбиту. Тогда расследование показало, что сопло твердотопливного ускорителя отвалилось во время полета из-за производственного дефекта.

В августе 2025 года, после того как Космические силы США разрешили использовать Vulcan Centaur для выполнения задач национальной безопасности, ракета совершила третий полет. Она вывела на орбиту военный спутник.

В компании United Launch Alliance завили, что в ближайшее время сообщат о причинах очередной аварии. Пока неизвестно, как эта аномалия повлияет на дальнейшее использование ракеты Vulcan Centaur.

#космос #национальная безопасность
Видео