Обнаружено неожиданное влияние специй на здоровье мозга 0 609

Техно
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружено неожиданное влияние специй на здоровье мозга
ФОТО: Unsplash

Куркума, шафран и другие приправы снижают выраженность депрессии.

Некоторые привычные специи могут оказывать влияние на настроение и снижать выраженность симптомов депрессии. К такому выводу пришли китайские исследователи, обобщившие данные экспериментальных и клинических работ о влиянии пряностей на мозг. Обзор опубликован в журнале Frontiers in Nutrition.

Авторы отмечают, что куркума, шафран, имбирь, черный перец и перец чили содержат растительные биологически активные соединения с нейропротекторными свойствами. По данным исследований, эти вещества способны воздействовать на ключевые механизмы, связанные с депрессией: снижать нейровоспаление и окислительный стресс, регулировать обмен нейромедиаторов и влиять на ось «кишечник — мозг». Также обсуждается их роль в поддержании нейропластичности — способности мозга адаптироваться и формировать новые связи.

В отличие от классических антидепрессантов, специи обычно употребляются в небольших дозах как часть повседневного рациона. Это может обеспечивать постепенное и многоуровневое воздействие при относительно благоприятном профиле безопасности. Однако исследователи подчеркивают, что биодоступность активных веществ и точные терапевтические дозировки требуют дальнейшего изучения.

Авторы считают, что понимание роли питания и растительных компонентов в регуляции эмоционального состояния может расширить возможности профилактики и вспомогательной терапии депрессии.

#депрессия #питание #профилактика #специи #исследования #куркума #здоровье
