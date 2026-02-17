Baltijas balss logotype
Пользователей Windows 10 предупредили об опасности

Техно
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пользователей Windows 10 предупредили об опасности
ФОТО: Unsplash

The Daily Express: Windows 10 станет опасной — ОС не получит обновления.

Пользователи Windows 10, которые не оформили дополнительные обновления операционной системы (ОС), оказались в опасности. Об этом сообщает издание The Daily Express.

Специалисты таблоида напомнили, что в первой половине 2026 года Microsoft начнет выпускать обновленные сертификаты безопасности Secure Boot для всех операционных систем. Сертификаты необходимы для защиты от загрузки неподписанного и потенциально вредоносного кода. Однако многие пользователи Windows 10 останутся без обновления Secure Boot.

По словам IT-специалиста Генри Беррелла, Microsoft перестала широко поддерживать Windows 10 в октябре 2025 года. Апдейты и патчи получают только пользователи, чьи версии ОС зарегистрированы в программе расширенных обновлений ESU. Беррелл предупредил, что без нового сертификата копия Windows перейдет в состояние пониженной безопасности.

Специалист заметил, что Microsoft предлагает Windows 11 в качестве бесплатного обновления ОС для всех владельцев персональных компьютеров (ПК) с Windows 10, но не все устройства соответствуют минимальным системным требованиям. Журналисты издания подытожили, что компьютер с Windows 10 может работать исправно — пользователи вряд ли заметят, что безопасность ОС снизится.

#компьютеры #microsoft #безопасность #IT
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
