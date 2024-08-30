Собаку-алкоголика впервые вылечили от зависимости

Бедный пес заработал опасную для жизни привычку, допивая за хозяином.
Двухлетняя помесь лабрадора по кличке Коко стал первым псом, которого британские зоозащитники вылечили от алкоголизма. Собака еще испытывает тревожность, но уже восстановилась после синдрома отмены.
Коко привезли в Woodside Animal Rescue Trust в британском графстве Девон вместе с другой собакой после смерти их хозяина. Песики заработали зависимость, допивая спиртное за уснувшим хозяином-алкоголиком. Вскоре после заселения в приют у собак случился приступ, и одна из них умерла. Коко повезло больше.
Четыре недели пес находился под действием седативных препаратов, чтобы избежать приступов, связанных с абстиненцией. Ему требуется круглосуточный уход, но все страшное уже позади, пишет Telegraph.
В центре спасения животных надеются, что Коко заберут добрые люди. «Собака с синдромом отмены у нас впервые. Мы очень рады, что теперь она в безопасности. Коко уже перестал принимать лекарства и потихоньку начинает вести себя как нормальная собака. Он еще не готов к усыновлению, и хотя физически он, кажется, выздоровел. Однако пес иногда еще испытывает беспокойство», — рассказали зоозащитники.
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