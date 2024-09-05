В Перми заново учат ходить кота-тяжеловеса, которого раскормили хозяева

Прежние владельцы раскормили питомца до 17 кг.

«Крошика очень сильно любили. Той самой любовью, которая не оставляет места для того, чтобы быть собой. Крошика очень много кормили. Хлебными сухарями, супчиком, вискасом, мясом», — рассказали волонтеры из приюта «Матроскин».

Теперь коту предстоит длительное и кропотливое восстановление. Ветврачи разработали для него специальную программу, по которой каждую неделю Крошик должен сбрасывать от 70 до 150 граммов. Сейчас перекормленный питомец живет в реабилитационном центре, где проходит процедуры, а когда снова научится ходить, его ждет беговая дорожка для поправки здоровья.