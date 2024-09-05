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В Перми заново учат ходить кота-тяжеловеса, которого раскормили хозяева 1

В мире животных
Дата публикации: 05.09.2024
BB.LV
В Перми заново учат ходить кота-тяжеловеса, которого раскормили хозяева

Волонтеры из Перми помогают сбросить вес и заново научиться ходить рыжему коту по кличке Крошик.

Прежние владельцы раскормили питомца до 17 кг.

«Крошика очень сильно любили. Той самой любовью, которая не оставляет места для того, чтобы быть собой. Крошика очень много кормили. Хлебными сухарями, супчиком, вискасом, мясом», — рассказали волонтеры из приюта «Матроскин».

Теперь коту предстоит длительное и кропотливое восстановление. Ветврачи разработали для него специальную программу, по которой каждую неделю Крошик должен сбрасывать от 70 до 150 граммов. Сейчас перекормленный питомец живет в реабилитационном центре, где проходит процедуры, а когда снова научится ходить, его ждет беговая дорожка для поправки здоровья.

#котики
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    Едрёна бабушка. ? С небольшого кабана будет. Или взрослого упитанного бобра. А в это время дети в африке недоедают, как говориться... ?

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