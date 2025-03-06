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Сколько питомцев может быть у человека? Ученые определили норму 1

В мире животных
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Сколько питомцев может быть у человека? Ученые определили норму

Специалисты из Университета штата Миссисипи (США) заявляют, что заводить слишком много домашних животных вредно как для самих питомцев, так и для их владельцев.

В исследовании, опубликованном в Journal of the American Veterinary Medical Association, ученые отмечают, что чрезмерное количество животных в доме часто связано с патологическим накопительством.

Эксперты проанализировали данные университетской ветклиники за период с 2009 по 2019 год, изучив более 6,5 тысячи владельцев и 8,5 тысячи их питомцев. Итоги исследования показали, что заводить более восьми животных не рекомендуется.

Психолог М. Дозье, один из авторов работы, подчеркнул, что люди, стремящиеся приютить как можно больше питомцев, часто не осознают, что их желание «спасти» животных оборачивается для них же ухудшением условий жизни и здоровья.

#полезно знать
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    Если вы одинокая бабка с гранью на подоконнике, любимым пузырьком корвалола и пультом от тв в целофановом пакетике, то вам судьба позволяет завести ещё +50 кошаков! 🥳🎉

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