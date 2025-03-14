Грипп птиц выявили у 13 видов животных в Антарктиде

Исследователи из Испании, Бразилии и США завершили международную научную экспедицию в Антарктиду. Ее целью было подсчитать количество животных на континенте, инфицированных высокопатогенным гриппом птиц H5N1. Заболевание подтвердили у 188 животных 13 видов.

Шестинедельная научная экспедиция проводилась в январе — феврале этого года. Ученые обследовали море Уэдделла, Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров. Всего в этих местах обнаружили свыше 1300 животных, 745 из которых проверили на наличие заболевания, пишет Animal’s Health.

Грипп птиц подтвердили у пингвинов Адели, антарктических и папуанских пингвинов, антарктических бакланов, чаек и поморников. Также заболевание выявили у млекопитающих: антарктического волка, морского крабоеда, морского леопарда и морского котика Уэдделла.

Образцы отбирали у живых и погибших животных. Собрали всего порядка 3 тыс. проб. При исследовании патматериала вирус гриппа птиц обнаруживали в каждом втором образце (50%). При изучении ВГП в популяциях использовали пробы воздуха без непосредственного контакта с животными. Таким образом, в частности, удалось подтвердить наличие вируса в разных колониях пингвинов.

«Это свидетельствует о том, что вирус может циркулировать в популяции внешне здоровых животных», — прокомментировал руководитель экспедиции Антонио Альками.

«Результаты говорят об ином масштабе распространенности вируса по сравнению с информацией, которая у нас была ранее. Это очень значимые результаты. Они отражают широкое распространение вируса», — сказал руководитель экспедиции.

В экспедиции участвовали ученые из испанского Центра молекулярной биологии, факультета ветеринарной медицины и животноводства Университета Сан-Паулу и Института водных млекопитающих (Бразилия), Центра здоровья диких животных имени Карена К. Дрейера и Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета (США), а также команда мореплавателей из австралийского Ocean Expeditions.