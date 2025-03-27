Ученые раскрыли секрет звездчатых скатов

Звездчатые скаты обитают в водах Северной Атлантики. При этом особи, живущие в арктических районах и у берегов Европы, достигают лишь одного — крупного — размера. А вот у восточного побережья Северной Америки встречаются как крупные рыбы (до 105 см), так и значительно меньшие (до 72 см).

Ученых давно интересовал вопрос, почему две размерные формы встречаются только в североамериканской популяции и как они сосуществуют. Анализ показал, что различие связано с генетической инверсией — участком ДНК, «перевернутым» в геноме крупных скатов.

Хотя инверсии в геноме — явление нередкое и чаще всего не вызывают заметных различий между представителями одного вида, в этом случае именно она стала ключевым отличием. У мелких особей такой инверсии нет.

Это открытие поможет исследователям легче различать две формы скатов и точнее отслеживать их динамику. В частности, ученые надеются с его помощью выяснить, почему североамериканская популяция продолжает сокращаться, несмотря на меры по её защите.