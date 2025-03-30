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У каких животных самый сильный укус? 0

В мире животных
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
У каких животных самый сильный укус?

Тираннозавру рексу и мегалодону когда-то принадлежал статус существ с невероятным по силе укусом. В числе нынешних наземных животных рекордом в этом плане может похвастать гребнистый крокодил (Crocodylus porosus): его челюсти смыкаются на жертве с силой порядка 16,4 килоньютонов.

Есть два претендента, которые могли бы бросить вызов крокодилам — и, возможно, победить, — но сила их укуса не была измерена с помощью приборов, поскольку эти животные являются водными хищниками. Показатель косаток ученые оценивают в 84,5 килоньютона, а больших белых акул — в 18 килоньютонов.

Мегалодон (Otodus megalodon) со своими 182,2 килоньютона оставил бы сегодня далеко позади и косаток, и крокодилов. Но стоит учитывать, что сравнивать укусы динозавра и акулы сложно из-за анатомических различий между этими существами.

Силу укуса измеряют прямо либо оценивают косвенно. Для прямого метода используется специальный датчик, а вот в случае вымершей фауны приходится довольствоваться только компьютерным моделированием.

Размер тела является наиболее значимым фактором, определяющим силу укуса, потому что мышцы-аддукторы челюсти играют ключевую роль.

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