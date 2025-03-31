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В современном обществе собаки все чаще заменяют детей 0

В мире животных
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей

В ряде западных стран наблюдается рост количества собак на фоне стабильного количества детей, и это вызывает вопросы о причинах данного сдвига.

Профессор Энико Кубиньи в Университете Этвеша Лоранда связывает увеличение численности хозяев собак со снижением рождаемости, утверждая, что многие воспринимают собак как полноправных членов семьи.

Исследования показывают, что 19 % бездетных взрослых и 10 % родителей ценят своих собак больше, чем людей. Собаки могут служить эмоциональными опорами, но также и создавать дистанцию в романтических отношениях.

Кубиньи отмечает: наличие собаки способно укрепить семейные связи и даже может рассматриваться как «репетиция» перед родительством. Содержание собаки способствует социальным контактам, но надежда только на питомцев для удовлетворения эмоциональных потребностей способна привести к изоляции.

В обществах наблюдается разрушение сетей поддержки, и собаки заполняют этот вакуум, становясь важными компаньонами и отражая изменение культурных норм.

#собаки
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