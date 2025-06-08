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Понимают ли попугаи, что они говорят? 0 896

В мире животных
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Понимают ли попугаи, что они говорят?

Попугаи в дикой природе общаются с помощью различных звуков — пищания, криков и свистов, используя сложные системы коммуникации для поиска пищи и предупреждения об угрозах. Живя с человеком и не имея рядом сородичей, они способны воспринимать только нашу речь.

Согласно недавним исследованиям, некоторым попугаям действительно под силу понимать слова и адекватно применять их. Например, африканский серый попугай Алекс при экспериментах профессора Ирен Пепперберг понимал свыше сотни лексем, а также считал до шести, демонстрируя даже базовое понимание концепции ноля.

Обученные попугаи связывают слова с конкретными объектами, как, например, слово «арахис» с соответствующим лакомством. Если, например, попугай отказывается от другой еды и просит арахис, это подтверждает его понимание.

Попугаи также способны улавливать контекстуальные подсказки для абстрактных лексем. Они учатся применять то или иное слово в верном контексте, реагируя на поведение своих владельцев, что формирует цикл подкрепления навыка.

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