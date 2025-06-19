Штрафы за животных без документов должны стать выше — ветеринар

Дата публикации: 19.06.2025
В Европарламенте обсуждают меры по улучшению условий содержания собак и кошек. Предлагается ввести запрет на профилактическое увечье (купирование хвостов или ушей), незаконную торговлю, сделать обязательной идентификацию питомцев.

Насколько эти требования актуальны для Латвии, в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» рассказала представитель Латвийского общества ветеринарных врачей Лита Конопоре, пишет LSM+.

«Трудно предугадать, до чего договорятся депутаты Европарламента, поскольку ситуация в разных странах ЕС сильно разнится, и во многих странах есть довольно серьезные разногласия по этим вопросам», — комментирует Конопоре.

Она считает, что в Латвии нормативные акты в ветеринарной области — одни из лучших в ЕС. «Наши так называемые спасатели животных любят говорить о том, что у нас плохая ситуация. Но они понятия не имеют, какова ситуация в Румынии или Испании, где собак вообще не считают за домашних животных. Есть страны, где существуют заводчики, которые содержат собак сотнями. И эти страны входят в ЕС».

Новые меры, которые, скорей всего, будут приняты в Евросоюзе, латвийских заводчиков практически не коснутся, считает Конопоре.

«Для жителей Латвии, занимающихся разведением домашних животных, принципиальных изменений не будет. У нас нормативные акты в этой области были приняты уже давно, и Латвия свои требования понижать не будет. Единственное, что нам требуется, — это помощь со стороны Европы по поводу синхронизации новых требований. Между странами ЕС нет границ, и те страны, где требования ниже, чем в Лативи, ухудшают ситуацию у нас».

Конопоре считает, что главная проблема в Латвии — безответственность покупателей, которые ради экономии готовы приобретать животное без микрочипа, регистрации и документов. Ветврач считает, что за такие действия должны быть предусмотрены штрафы не только для продавцов, но и для покупателей. Причем размер штрафа должен быть существенным:

«Надо увеличивать ответственность покупателя. Это обоюдный процесс. Если бы не было спроса — не было бы и таких предложений со стороны продавцов. Штрафы у нас пока слишком маленькие по сравнению с той выгодой, которую имеет незаконный заводчик и продавец».

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
