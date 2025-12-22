Baltijas balss logotype
Украине нужна помощь: Зеленский пожаловался на нехватку боевых дронов 1 1265

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Украине нужна помощь: Зеленский пожаловался на нехватку боевых дронов
ФОТО: Global Look Press

Зеленский заявил о нехватке дронов-перехватчиков из-за производственных проблем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку дронов-перехватчиков из-за проблем в их производстве. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Их недостаточно, перехватчиков, и вопрос уже не в деньгах. Есть производственные вопросы — производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно», — рассказал украинский лидер.

По словам Зеленского, дроны-перехватчики являются «очень хорошим оружием, которое показывает хорошие результаты».

#Украина #производство #безопасность #оборона #дроны #политика
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го декабря

    Насколько известно, сейчас Украине не хватает дров, а не дронов. Зима идёт, дронами не согреешся.

    5
    1

