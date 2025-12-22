Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку дронов-перехватчиков из-за проблем в их производстве. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Их недостаточно, перехватчиков, и вопрос уже не в деньгах. Есть производственные вопросы — производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно», — рассказал украинский лидер.

По словам Зеленского, дроны-перехватчики являются «очень хорошим оружием, которое показывает хорошие результаты».