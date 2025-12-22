Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сотрудник морга попал за решетку за торговлю мозгами, руками и лицами 0 1174

В мире
Дата публикации: 22.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сотрудник морга попал за решетку за торговлю мозгами, руками и лицами
ФОТО: Unsplash

В США управляющего морга приговорили к восьми годам тюрьмы за торговлю телами.

В США сотрудника морга приговорили к восьми годам тюрьмы за торговлю частями тел. Об этом сообщает FOX 44.

58-летний Седрик Лодж проработал управляющим моргом Гарвардской медицинской школе в Бостоне 28 лет. Как выяснилось, мужчина с 2018 года начал похищать мозги, кожу, кисти рук и лица усопших, тела которых были пожертвованы университету для научных исследований. Он изымал органы и части тел перед кремацией и продавал их желающим через интернет. За четыре года Лодж заработал на этом тысячи долларов.

«Лодж обращался с частями тел как с безделушками, продавал их с целью наживы», — заявила в суде помощник прокурора США Алисан Мартин. Она привела в пример случай, когда кожа была передана покупателю для дубления и впоследствии использована для книжного переплета.

Жена обвиняемого Дениз Лодж, помогавшая мужу в преступной деятельности, получила чуть более года тюрьмы. Гарвардская медицинская школе после скандала приостановила программу донорства на пять месяцев.

Читайте нас также:
#медицина #тюрьма #преступность #интернет #университет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
3
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Китае высказались об операции по похищению Мадуро в Венесуэле
Изображение к статье: Россия готовится к сдаче Беларуси? В Москве предупредили о лете 2026 года и планах США
Изображение к статье: «Хватит!» Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке
Изображение к статье: Гренландия под США? В Белом доме избегают прямых ответов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире
Изображение к статье: Недорого: в Латвии помощник судьи продавал материалы уголовного дела за 500 евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Зимние «радости»: в больницу Риги доставляют детей без сознания, с переломами, кровотечением, опасными ранами
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фиг вам! Долина отказалась передавать квартиру в обещанный срок
Lifenews
Изображение к статье: США предупредили Европу о последствиях войны с Россией
В мире
2
Изображение к статье: Фото: социальные сети
Культура &
Изображение к статье: Трамп предупредил глав корпораций США за месяц до атаки на Венесуэлу
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео