В США сотрудника морга приговорили к восьми годам тюрьмы за торговлю частями тел. Об этом сообщает FOX 44.

58-летний Седрик Лодж проработал управляющим моргом Гарвардской медицинской школе в Бостоне 28 лет. Как выяснилось, мужчина с 2018 года начал похищать мозги, кожу, кисти рук и лица усопших, тела которых были пожертвованы университету для научных исследований. Он изымал органы и части тел перед кремацией и продавал их желающим через интернет. За четыре года Лодж заработал на этом тысячи долларов.

«Лодж обращался с частями тел как с безделушками, продавал их с целью наживы», — заявила в суде помощник прокурора США Алисан Мартин. Она привела в пример случай, когда кожа была передана покупателю для дубления и впоследствии использована для книжного переплета.

Жена обвиняемого Дениз Лодж, помогавшая мужу в преступной деятельности, получила чуть более года тюрьмы. Гарвардская медицинская школе после скандала приостановила программу донорства на пять месяцев.