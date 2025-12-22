Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало американское издание Slate.

По словам мужчины, они с женой за 20 лет брака изучили сексуальность друг друга и до недавнего момента были довольны интимной жизнью. «Ее влагалище стало слишком свободным, и мне трудно добиться достаточного трения, чтобы достичь оргазма. Кроме того, теперь, когда я стал старше, мне требуется немного больше усилий. Мы перепробовали разные позы. Некоторые из них работают лучше, чем другие, но в целом это просто утомляет, поскольку она заметно теряет интерес через несколько минут после того, как достигнет кульминации», — посетовал мужчина. Мужчина задался вопросом, не растянули ли влагалище женщины 25 лет активного секса, и не может ли она повлиять на диаметр вагины, например, упражнениями Кегеля.

В ответ Стоя заявила, что влагалище не могло растянуться, однако с возрастом у представителей обоих полов, как правило, снижается тонус тазового дна. «Это происходит независимо от того, сколько у женщины было партнеров, насколько большими могли быть их пенисы, была ли беременность и роды, фистинг, оргазм и так далее. Это просто возраст», — подчеркнула она.

Стоя отметила, что важнее всего узнать, все ли в порядке со здоровьем женщины. «Я бы посоветовала вам сказать жене: "Похоже, у тебя есть некоторые физические изменения. Я был бы очень рад, если бы ты рассказала об этом своему терапевту или гинекологу при следующем посещении"», — предложила она.