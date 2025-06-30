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Португальский военный кораблик оказался четырьмя разными видами 0 249

В мире животных
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Португальский военный кораблик оказался четырьмя разными видами

Недавние исследования показали, что португальский военный кораблик, часто по ошибке относимый к медузам, в действительности являет собой группу из четырех различных видов сифонофор.

Ранее эксперты считали, что вся глобальная популяция корабликов принадлежит к единому виду, поскольку они могут перемещаться на большие расстояния благодаря газонаполненным телам и парусам. Однако генетические изыскания, проведенные в Университете Гриффита, выявили значительные отличия между ними.

Исследователи собрали 151 образец рода Physalia и выяснили: четыре вида не только различны по генетическим параметрам, но и не скрещиваются, невзирая на пересекающиеся ареалы. Анализ 4000 изображений с платформы iNaturalist помог выявить морфологические отличия, такие как оттенок паруса и пропорции частей тела.

В результате были выделены четыре вида: Physalia physalis, Physalia utriculus, Physalia megalista и Physalia minuta. Каждый из этих видов имеет свои ареалы обитания: P. physalis в Атлантическом океане, P. utriculus в Тихом и Индийском, P. megalista в южных акваториях Тихого океана и P. minuta рядом с Новой Зеландией и Австралией.

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