Бинтуронг: забавный «котомедведь», пахнущий попкорном

Бинтуронги, или “котомедведи”, — уникальные млекопитающие с густым черным мехом и коренастым телом.

Внешне они напоминают кошачьих, а их движения напоминают медвежьи. Они обитают в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии, достигая длины 60–90 см и веса 11–36 кг. Эти ночные животные принадлежат к семейству циветтовых и предпочитают проводить время на верхушках деревьев, передвигаясь медленно и осторожно.

Одной из интересных особенностей бинтуронгов является их запах, напоминающий попкорн с маслом. Это связано с выделением химического соединения 2-ацетил-1-пирролина, который помогает им маркировать свою территорию. Запах особенно концентрирован у самцов и служит для привлечения самок.

Несмотря на коренастую фигуру, бинтуронги — ловкие древолазы. Их длинные мускулистые хвосты действуют как пятая конечность, позволяя удерживаться на ветках. Эти животные ведут одиночный образ жизни, спят днем и выходят на поиски пищи ночью.

Бинтуронги хорошо приспособлены к слабому освещению, имеют острое обоняние и могут издавать различные звуки — от фырканья до шипения.