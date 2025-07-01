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Пара журавлей усыновила брошенного гусенка 0 605

В мире животных
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Пара журавлей усыновила брошенного гусенка

В Мэдисоне, штат Висконсин, США, два канадских журавля усыновили пушистого канадского гусенка после того, как ливни затопили его родительское гнездо. Они нашли заброшенное гнездо казарки, где и решили обосноваться и вывести собственное потомство. Вскоре из одного из яиц вылупился гусенок, который быстро привязался к журавлям.

Мать-журавль заботилась об обоих птенцах, не обращая внимания на генетическую разницу.

Случаи межвидового усыновления между журавлями и казарками редки, но не уникальны. В прошлом специалисты наблюдали похожие эпизоды. Орнитолог Майкл Уорд отметил, что гусенок не обречен, и в будущем может вернуться к своим сородичам.

Фотограф Алан Гинзберг следит за этой необычной семьей. Журавли питаются у водоемов, а гусенок предпочитает сидеть на бревне и есть отдельно, словно ресторанный критик.

Хотя подходы птиц к питанию различны, семья адаптировалась к необычной ситуации, и сейчас они успешно добывают корм вместе.

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