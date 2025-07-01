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Пропавшая собака вернулась домой спустя 4 года: трогательная история из Майами 0 485

В мире животных
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Пропавшая собака вернулась домой спустя 4 года: трогательная история из Майами

В американском городе Майами в семью Сагарра неожиданно вернулся их пёс по кличке Сахарок, породы мальтипу (смесь мальтийской болонки и пуделя), пропавший без вести ещё в 2021 году. Об этом сообщает телеканал WPLG Local 10.

Собака сбежала из дома четыре года назад. Хозяева сразу начали поиски: распространяли объявления, искали в округе и предложили вознаграждение в размере 1 тысячи долларов. Вскоре семье позвонил неизвестный, утверждавший, что видел, как питомец попал под машину. Это сообщение лишило владельцев надежды, и они поверили, что их любимец погиб.

Однако спустя четыре года судьба преподнесла неожиданный поворот. В один из дней семья получила звонок из местного приюта: туда был доставлен пожилой пес с микрочипом, с помощью которого и удалось установить личность и найти владельцев. Человека, который привёл животное, сотрудники приюта описали как желающего сохранить анонимность. Где находился Сахарок всё это время — остаётся загадкой. Некоторые члены семьи предполагают, что его могли украсть.

За годы разлуки здоровье собаки заметно ухудшилось: у неё диагностированы проблемы с сердцем и почками, а также резкая потеря веса. Тем не менее хозяева очень рады возвращению Сахарка и заверили, что теперь будут окружать его заботой и вниманием.

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