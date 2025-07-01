У акул нет костей, так почему они такие большие?

Интересно, что у этих существ отсутствуют кости. Их скелет состоит из хрящей, а потому он легче и более гибок. Хрящи укреплены солями кальция, особенно в области челюстей, позвоночника и мозга, а зубы являются единственной костной частью акульего тела. Такая структура помогает акуле быть на плаву и увеличивает скорость ее передвижения.

Ранние акулы, скорее всего, обладали костным скелетом, но вернулись к хрящевой структуре из-за ее преимуществ в легкости и маневренности.

Китовые акулы, как и другие виды, достигают больших размеров благодаря своей способности эффективно охотиться. Исследования показывают, что они обладают отрицательной плавучестью, что позволяет им экономить энергию при погружении на большие глубины. Это сэкономленное время используется для поиска пищи. Их мышцы помогают сохранять тепло, что также может способствовать росту.

Таким образом, хрящевая структура и адаптивные стратегии делают китовых акул одними из самых впечатляющих существ океана.