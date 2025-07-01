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В Китае создали робота-комара для шпионажа 0 396

В мире животных
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
В Китае создали робота-комара для шпионажа
ФОТО: dreamstime

Научные разработки в области миниатюрных дронов, подобных комарам, открывают новые горизонты в разведке и военных операциях.

Студент китайского Национального университета оборонных технологий (NUDT) Лян Хэсян продемонстрировал подобный дрон, который благодаря своим небольшим размерам и скрытности способен выполнять задачи в городских условиях. С его помощью можно собирать информацию, проводить поисково-спасательные операции или осуществлять массовое наблюдение. Однако миниатюризация компонентов ограничивает время работы и функциональные возможности устройства.

Китайский дрон не единственный в своем роде: США и Норвегия также активно разрабатывают микро-БПЛА. Например, норвежский Black Hornet уже используется силами Североатлантического альянса и обладает улучшенными характеристиками. В то же время Гарвард работает над RoboBee — дроном, имитирующим полет пчелы, хотя он не предназначен для военных целей.

С увеличением автономности и сходства с насекомыми растет риск нецелевого использования дронов, что может привести к созданию бесшумного оружия, способного обходить охрану и системы наблюдения.

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