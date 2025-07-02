Что за рыбу судного дня выбросило на берег Австралии?

Речь идёт о глубоководной ремень-рыбе, или сельдяном короле, которая обитает в тропических и умеренных водах. Считается, что появление этой рыбы предвещает ураганы и землетрясения.

Такие суеверия получили огласку после землетрясения в 2011 году: тогда на японские пляжи выбросило около 20 сельдяных королей.

Существует гипотеза, что глубоководный обитатель способен ощущать вибрации дна, а потому его появление на поверхности действительно может свидетельствовать о приближающемся природном катаклизме. Но, как объясняет океанолог Ирина ЧУБАРЕНКО, это предположение пока не получило подтверждения.

Сельдяной король – одно из древних придонных животных, которое человек видит крайне редко, поэтому приписывает ему несуществующие способности.