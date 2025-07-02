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Мечехвост — биологический курьез, выглядящий как инопланетное существо 0 445

В мире животных
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Мечехвост — биологический курьез, выглядящий как инопланетное существо

Мечехвосты, которых часто называют живыми ископаемыми, существуют уже более 440 млн лет. Это не крабы — они больше связаны с пауками и скорпионами.

Нерест мечехвоста и икра

Самки откладывают тысячи икринок на мелководье во время приливов, часто во время полнолуния и новолуния. Они роют гнездо, затем несколько самцов оплодотворяют икру.

В течение 2–4 недель из этих яиц вылупляются личинки мечехвостов. Со временем они мигрируют в более глубокие воды.

Анатомия и адаптация

Мечехвосты имеют жесткий экзоскелет и 5 пар шарнирных ходильных конечностей, в том числе 2 толкающие ноги для копания. Их сложные глаза помогают им ориентироваться на дне океана.

Сохранение популяции

Ежегодно вылавливается более 0,5 млн взрослых мечехвостов, в основном в Атлантическом океане и Юго-Восточном регионе.

Их кровь используется в медицинских исследованиях. В прошлом миллионы мечехвостов были собраны в качестве удобрения и корма для скота. Сегодня их берут в основном как наживку для промысла угря и моллюска.

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